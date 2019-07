El tan festejado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea dentro de las filas del oficialismo tuvo, en lo inmediato, un primer resultado positivo para el Poder Ejecutivo nacional. En medio de la campaña electoral, con la excusa de brindar precisiones sobre el tratado firmado en Bruselas, lograron que ayer decenas de empresarios de diferentes cámaras sectoriales se reunieran con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, algo que fue más que celebrado en la Casa Rosada.

Aún cuando la política internacional no será uno de los ejes de la estrategia electoral de la alianza Juntos por el Cambio, el texto firmado con el bloque europeo sirvió a la coalición gobernante para posicionarse puertas adentro. Además de considerar que se trata de un "gran logro" del gobierno de Macri, en Balcarce 50 sostienen que el tema adquirió una mayor relevancia por el sólo hecho de que desde el Frente de Todos rechazaron el texto acordado.

En la Rosada aseguran que el tema ganó relevancia por la oposición del kirchnerismo

El propio candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, días atrás se encargó de señalar que "un acuerdo así no genera nada para festejar sino muchos motivos para preocuparnos" y que sólo "queda claro cuáles serían los perjuicios para nuestra industria y el trabajo argentino". "Parece que para los empresarios las cosas no son como dijo Alberto, sino no habrían venido tantos a reunirse con Mauricio", dijeron con malicia desde el entorno del mandatario.

Del encuentro participaron los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, y de Producción y Trabajo, Dante Sica; el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; y las autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME), del foro empresario de IDEA, la Asociación Empresaria Argentina ( AEA), de la Unión Industrial Argentina ( UIA), de la cámara alimentaria COPAL, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), de la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, FAA y CRA.

En la administración central saben que algunos de los empresarios que se sentaron a la mesa con el presidente desconfían del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sin embargo más de un funcionario ayer se regodeaba con que a pesar de las críticas "concurrieron y se sacaron la foto".

El tema estará entre uno de los puntos a destacar de la gestión de Macri por parte de los candidatos de Juntos por el Cambio. Uno de los primeros en hacerse eco de la directiva que bajaron los responsables de la campaña electoral del oficialismo fue el postulante a la vicepresidencia, Miguel Ángel Pichetto, quien subrayó que con el acuerdo "se abren nuevos mercados y una Argentina muy potente".

Tras la reunión con empresarios, donde defendió lo firmado con la Unión Europea, el jefe de Estado también se refirió a los supuestos beneficios de ese tratado durante su discurso en el encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, con fuertes críticas a la gestión del gobierno de Cristina Fernández, candidata a vicepresidenta del Frente de Todos. "Es mentira lo de vivir con lo nuestro, solos no podemos. Ese fue un camino malo, que hizo mucho daño y dejó a más de un tercio de la sociedad excluida", concluyó Macri.