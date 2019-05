En el Gobierno consiguieron ayer las primeras fotos con dirigentes políticos de la oposición para conversar sobre los diez puntos planteados por el presidente Mauricio Macri. Los gobernadores Domingo Peppo, de Chaco; y Gustavo Bordet, de Entre Ríos; y el diputado y precandidato presidencial Daniel Scioli dieron inicio a la ronda de diálogo en la Casa Rosada. Sin embargo cuestionaron algunos temas del listado y propusieron incluir otros, y se mostraron cautelosos a cerrar un acuerdo en lo inmediato.

El más proclive a elogiar la iniciativa de la administración central fue el gobernador chaqueño, que se reunió al mediodía con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para hablar sobre las inundaciones en la provincia, pero también aprovechó para dar una respuesta a la misiva enviada por el jefe de Estado. Celebró el llamado, a la vez que pidió frenar la suba de tarifas de los servicios públicos y congelar los despidos.

Más tarde llegó Bordet, quien manifestó algunas dudas sobre el punteo. "Es insuficiente revisar acuerdos parciales, hay que agregar varios puntos más, entre ellos la defensa de las economías regionales", planteó el mandatario entrerriano a la salida del encuentro. Y cuestionó la vaguedad del punto que señala la necesidad de consolidar "un sistema previsional sostenible y equitativo". "No está claro cuando hablan en materia previsional. Queremos ver bien de qué se trata, no hay que generar más perjuicios y desequilibrios a nuestros jubilados", subrayó.

"Es un acuerdo marco, con lo que estamos de acuerdo, pero para avanzar debemos estudiarlo primero y consultar con otros gobernadores porque tenemos un trabajo conjunto con los gobernadores de nuestro mismo signo político y otros con los cuales tenemos muchas coincidencias. Entendemos que hay que hacer una evaluación conjunta y recién ahí haremos una devolución, seguramente la semana próxima sobre los puntos que hay que agregar", explicitó Bordet sobre los diez puntos.

Menos confrontativo en su discurso que en la letra de la carta que dejó en Balcarce 50, Scioli sostuvo que "en un momento tan delicado" es necesario el diálogo y aseguró que el gobierno Cambiemos puede encontrar en él "un opositor constructivo y responsable" y remarcó que "si hay que llevar tranquilidad al país y al mundo" se buscarán "los acuerdos básicos". Un rato antes se había reunido con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien mañana podría encontrarse con Frigerio. Hasta ahora, la única cita confirmada es con el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck.

En varios tramos de la misiva de 6 carillas, el ex gobernador bonaerense rechaza el ajuste implementado por Macri, puntualiza que "hoy no se verifica en la realidad" la independencia del Banco Central que pregonan desde el oficialismo, y sobre las jubilaciones sostiene que hay que incorporar "el carácter solidario del sistema, y no las reformas que por el mero cálculo presupuestario tiendan a la baja".

"Quiero destacar que mis puntos prioritarios son: que la política económica sea definida por los argentinos y no por los organismos multilaterales de crédito, lo que permitirá recuperar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, que las tarifas públicas sean accesibles para el bolsillo de los argentinos, un recorte y simplificación impositiva, y la implementación de una economía basada en la producción y el desarrollo nacional y no en el ajuste", destaca Scioli en el texto.

Frigerio: "Esperamos la reacción de Cristina"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que el Gobierno espera “la reacción” de Cristina Fernández a la convocatoria del Gobierno “Primero tenemos que ver la reacción a la carta. Después no descarto que el presidente se reúna con todos aquellos que tienen pretensión de gobernar el país en el futuro”, afirmó Frigerio. El funcionario sostuvo que “muchos sectores se han pronunciado favorablemente” y puntualmente señaló que Roberto Lavagna no dio un rechazo al planteo. “Nos envió otros puntos en los que en su gran mayoría también concuerdo y no creo que él haya planteado que la Argentina debe dejar dudas de que va a dejar de cumplir con sus compromisos” externos, señaló. También consideró que “los que van a definir el programa de gobierno a futuro son los argentinos” en las elecciones y que en esta oportunidad se plantea definir “en qué cosas nos ponemos de acuerdo para no discutir en la campaña”. F