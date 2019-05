Las respuestas de la dirigencia política se hacen esperar. Sólo un puñado de gobernadores contestaron a través de los medios y las redes sociales la carta que el presidente Mauricio Macri envió el lunes pasado a referentes de la oposición y mandatarios provinciales, entre otros, para acordar diez puntos que ayuden a tranquilizar a los mercados. Los únicos que replicaron la propuesta del oficialismo de manera formal fueron el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien a través de una misiva se mostró abierto a consensuar, siempre y cuando se discuta "despojados de la cuestión electoral", y el mandatario de Formosa, Gildo Insfrán, que criticó con dureza el contenido del texto.

Todavía con varias dudas sobre cómo será la implementación del intercambio de opiniones, la modalidad de adhesión al punteo que presentaron desde el Poder Ejecutivo nacional y los plazos para llegar a un acuerdo, los gobernadores Miguel Lifschitz, de Santa Fe; y Gustavo Bordet, de Entre Ríos, celebraron la iniciativa de la Casa Rosada; mientras el mandatario de La Rioja, Sergio Casas, sostuvo que la convocatoria "llega tarde". En tanto, el referente de Alternativa Federal Sergio Massa adelantó que responderá por carta al jefe de Estado, sin embargo ayer publicó en su cuenta de Twitter un mensaje del Frente Renovador en el que se critica las propuestas de la administración central.

Los gobernadores tuvieron reacciones dispares al planteo del Gobierno

A pesar de las escasas respuestas y la vaguedad de los conceptos de los dirigentes políticos que sí se refirieron a la lista de los diez puntos, en la Casa Rosada sostienen que "las conversaciones recién comienzan" y que "hay tiempo para el diálogo".

"La verdad es que impresiona la receptividad a la iniciativa y el consenso sobre esos puntos básicos que ayudan a despejar dudas respecto del futuro de la Argentina en términos de nuestra seriedad como país y como Nación", sostuvo ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en referencia a las primeras reacciones dentro del arco político, empresarial, sindical y eclesiástico. Y destacó las "muy buenas respuestas a la búsqueda de consensos" del senador peronista Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quienes aprobaron el llamado al diálogo días atrás.

La gran duda es qué hará la ex presidente Cristina Fernández. La única certeza es que cualquiera sea su respuesta, no será antes de la presentación de su libro mañana en la Feria del Libro. En diálogo con El Destape Radio, el ex secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, apuntó: "A Cristina le llegó una carta, que es la que se ha divulgado: Sería conveniente que usted opine, le dicen. Ella opinará cuando crea que tenga que opinar". Y agregó: "Siempre ha hablado con todo el mundo. No descarto que se junte a hablar con Macri, ¿cuándo se ha negado a hablar?".

En tanto, desde la Sociedad Rural, Coninagro, la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) celebraron a través de misivas el texto enviado por Macri, con lo que la predisposición corporativa parece mayor a la política.