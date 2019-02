Con la puesta en marcha del Congreso partidario del PJ bonaerense que mañana buscará definir las alianzas electorales en el distrito, los principales candidatos del peronismo a la gobernación de la provincia de Buenos Aires comenzaron a sumar apoyos y a dividir las aguas en el partido.

Pese a los anuncios de unidad expresados por todos los sectores, lo cierto es que hacía el seno del partido existe una puja entre los intendentes que apoyan la postulación de su par, Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), y el kirchnerismo, que respalda tanto a la jefa comunal Verónica Magario ( La Matanza), como al ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

A los apoyos sumados por el lomense en las últimas semanas por parte de una veintena de jefes comunales, entre los que figuran Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Juan Pablo de Jesús (Partido de La Costa), ayer se agregó el acompañamiento de Integrar, fuerza política que encabezan el mediático abogado Mauricio D´Alessandro -actual concejal de Tandil-, y el ex legislador porteño, Daniel Amoroso.

El kirchnerismo aceptaría a un intendente en la fórmula del ex ministro, que no iría de vice

Mientras que Kicillof, quien ya contaba con los apoyos de los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Pablo Zurro (Pehuajó), ayer agregó a esa lista el nombre de Florencia Saintout, presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en la Cámara de Diputados de la provincia.

Por ahora, la jefa comunal del poderoso bastión de La Matanza, Verónica Magario, recibió el apoyo de un dirigente de peso, el camionero Hugo Moyano, pero además, tanto ella como el ex ministro de Economía gozan del respaldo "absoluto" de Unidad Ciudadana, espacio que lidera Cristina, la poseedora del mayor caudal electoral de la provincia.

Respecto a una eventual candidatura del diputado Fernando Espinoza, en el peronismo dan por sentado que peleará la intendencia de La Matanza en lugar de Magario; "eso es así", señaló un destacado dirigente distrital.

Lo cierto es que la cercanía de las definiciones electorales terminó por hacer supurar un malestar que atraviesa a buena parte de los jefes comunales -en especial a los del conurbano- ante una eventual candidatura de Kicillof: "Los intendentes queremos que el candidato a gobernador del PJ sea, de una buena vez, un intendente, porque tiene experiencia de gestión", afirma sin medias tintas, el alcalde Andrés Watson (Florencio Varela).

"Nosotros queremos que un intendente sea el candidato a gobernador que le dispute la provincia a Vidal, eso Cristina lo sabe, porque se lo hemos planteado", admite por su parte, el intendente de Esteban Echeverría y titular del PJ provincial, Fernando Gray, quien evita dar un nombre y busca no cerrarle las puertas a Kicillof.

No ajenos a esos entuertos, desde las cercanías de la ex presidenta dejan en claro que "el candidato a gobernador va a salir de un acuerdo político, porque con el antecedente de 2015 ûdonde se enfrentaron el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ex titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez-, nos queda en claro que no podemos ir a una PASO", pero también entienden que el postulante deberá ser quien "mejor esté posicionado en las encuestas".

En esa dirección, la fuente consultada por BAE Negocios, advierte que la formula a la gobernación "deberá ser lo más amplia posible" y si Insaurralde o Magario emergen como "el candidato" del peronismo, entonces "quien acompañe, deberá tener un perfil diferente, por lo que deberemos sumar a un dirigente del ámbito agroindustrial".

No ocurriría lo mismo si el postulante fuese Kicillof, por lo que en ese caso "Axel sí podría ir acompañado por un intendente", señala, pero a la vez, busca dejar en claro que "Cristina no tiene candidatos, su candidato será quien surja de las negociaciones internas y de los acuerdos".