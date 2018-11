El Consejo Nacional del Partido Justicialista reunirá el próximo jueves a sus mesas Ejecutiva y de Acción Política con la intención de realizar un profundo análisis de la situación por la que atraviesa el país, pero además avanzaran en la consolidación del frente político en el que la conducción partidaria encabezada por José Luis Gioja, viene trabajando de cara a las elecciones del año entrante.

El encuentro que tendrá lugar en la sede de Matheu 130, servirá además para darles la bienvenida a los nuevos integrantes de la conducción, los dirigentes Aldo Pignanelli, Hugo Moyano, Héctor Daer y Felipe Solá.

"Como ya tenemos el calendario electoral, entonces vamos a ir mostrando un camino, saldremos a plantear que esto del frente va en serio y por lo tanto, hablaremos con todos los partidos con los que venimos conversando hasta ahora, pero de manera más formal, e iremos firmando compromisos", dijo una fuente del PJ nacional ante la consulta de BAE Negocios.

El debate del Presupuesto nacional dividió aguas entre los senadores peronistas

En el partido, entienden que el frente será una herramienta electoral y par ello, lo deberán tener constituido durante "los primeros meses del año próximo", más precisamente marzo, porque además, algunas provincias "ya anticiparon el adelantamiento de las elecciones, entonces también tenemos que dar un mensaje por ese lado".

Respecto a ese tema, otro dirigente cercano a la conducción que encabeza Gioja, consideró el adelantamiento como "una estupidez", y aunque dijo no conocer "bien los motivos" aclaró que el hecho de "anticipar los comicios es despegarse de un proyecto nacional opositor que sea fuerte en momentos donde el PRO y el Macrismo tienen mucho menos fuerza que antes".

Un tema que también viene preocupando al PJ, es el referido a las internas que se vienen perfilando en algunas provincias gobernadas por el peronismo lo que "indudablemente complica el armado porque de alguna manera nos va marcando la cancha, pero todo esto tendremos que evaluarlo, no hay que dar nada por terminado", afirmó el dirigente partidario, quien precisó que en el caso de Tucumán "me parece que aún se puede conversar, en San Juan no hay nada definido, en Entre Ríos menos, tampoco en San Luis y en el Chaco por lo que habrá que dejar correr más agua bajo el puente".

Cabe recordar que el ex gobernador José Alperovich anticipó días atrás que en 2019 enfrentará por afuera del partido a Juan Manzur, actual mandatario provincial, quien ante esa decisión optó por tomar represalias y despidió a varios dirigentes provinciales cercanos a su antiguo padrino político, y al propio Alperovich, a quien le quitó el cargo un cargo de asesor.

Sin lugar a dudas el tratamiento del Presupuesto y el proyecto de una ley que busque transparentar los aportes de campaña son dos de los temas que vienen concentrando la atención parlamentaria.

"Más allá de que Cambiemos logré obtener dictamen el miércoles próximo, tal como lo anunció, es obvió que el debate sobre el Presupuesto hace ruido y a nivel partidario sirvió para acomodar un poco las cosas en el Senado" advierte la fuente en obvia alusión a la conducción del jefe de la bancada Argentina Federal, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto.