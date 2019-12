El campo pidió que la política también "ponga lo suyo"

Los integrantes de la Mesa de Enlace, que ya dan por descontada la modificación en breve de los porcentajes de las retenciones, pidieron que la "política también ponga lo suyo". Lo hicieron en referencia al llamado que realizó durante su discurso de asunción el presidente Alberto Fernández para que "quienes están en una mejor situación económica", quienes "tienen una situación más placentera" hagan un "mayor esfuerzo solidario". El campo ya "pone mucho" por el país, afirmaron.

"En un contexto de gravedad extrema, de emergencia, debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre, no se le puede pedir sacrificios a quien no puede llegar a fin de mes", dijo el Presidente.

Se entiende entonces que el campo será uno de los sectores que deberá aportar de la mano de mayores retenciones para aquellos sectores que hoy más lo necesitan. La minería y el sector petrolero, también harán lo suyo.

"Al llamado (del Presidente) a los sectores de la economía que de alguna manera más disponen para aportar para la gente que está en complicaciones, le respondemos que el campo está poniendo mucho", sostuvo el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.

El responsable de la Rural reclamó que "los Estados y la política también pongan lo suyo, porque tienen a veces gastos exorbitantes".

Por lo pronto se espera que la Mesa de Enlace muestre una vez más sus diferencias respecto de los derechos de exportación.

"Hoy no estamos para soportar más. Muchos de nuestros productores están por debajo de la línea de la pobreza, por eso si hay cambios esperemos que se dé una segmentación, en la que el productor chico tenga un trato distinto", afirmó el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.

En ese sentido hay varias líneas dentro del Gobierno que coinciden en buscar un equilibrio.

Existen propuestas de exceptuar a los más pequeños a partir de la facturación, pero muchos reconocen que es de difícil aplicación pese a que la AFIP dispone de los datos para su implementación.

Lo cierto es que la decisión final la tomará el ministro de Economía, Martín Guzmán. Luego el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se lo transmitirá a los dirigentes del campo.

Basterra adelantó que tendrá mucho "diálogo" con el sector, algo que fue celebrado por las grandes entidades rurales, pero subrayó que su intención es incluir "a las organizaciones de productores de la agricultura familiar, pequeños y medianos productores, así como también a los representantes de empresas de mayor volumen o escala y grupos de inversión".

Mientras tanto, el sector agroindustrial busca por todos los medios que el nuevo Gobierno no sean tan "duro" en las alícuotas y ofrece propuestas para apaciguarlas.