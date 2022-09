Este jueves el exsenador Esteban Bullrich fue internado a raíz de complicaciones respiratorias y se mantiene estable. Antes de ingresar al Hospital Austral, el integrante de Juntos por el Cambio había reconocido que estaba "indefenso" producto de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece y que por esa razón se dedicaba a rezar.

"Rezo porque estoy indefenso. Me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí", publicó días atrás el ex ministro de Educación, citando al escritor británico C.S. Lewis, autor de Las Crónicas de Narnia.

A Bullrich se le detectó la enfermedad mientras cursaba la ocupación de su banca en el Senado.

Ahora, el mensaje tomó otro sentido luego de que se conociera la noticia de que está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del sanatorio y está “estable”, según el parte médico publicado hoy por la mañana. La frase se encuentra plasmada en la última publicación de su cuenta de Instagram.

Tras ser ingresado en el centro de salud, el dirigente del PRO fue sometido a una "traqueotomía percutánea" por medio de la cual se inició la "ventilación mecánica".

El discurso de Bullrich a la hora de dejar su banca

Esteban Bullrich, de 53 años, recibió el diagnóstico de ELA mientras ocupaba una banca en el Senado, pero el avance de la enfermedad lo obligó a renunciar y su última aparición en el recinto de la Cámara alta fue acompañada por lágrimas y aplausos debido al conmovedor discurso de despedida que dio.

En esa ocasión, el miembro de JxC recurrió a una tecnología inteligente para poder decir sus palabras frente al recinto, y sus compañeros le pidieron que abandone el cargo y que continuara desde su casa, pero el exsenador ratificó su renuncia.

“Vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo. Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre, siempre, siempre debe estar por encima de los intereses personales”, expresó.

Y agregó con mucha emoción: “Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador por la provincia de Buenos Aires. Renuncio a los honores pero no a la lucha".