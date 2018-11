El debate en torno a la figura de la senadora Cristina Fernández de Kirchner sigue dando tela para cortar. Ayer fueron varios los dirigentes que se volvieron a referir a una posible candidatura suya, pese a que la ex mandataria aún no anunció si competirá o no en las elecciones presidenciales del año próximo.

"Yo no dudo del peronismo de Cristina ni de que sea la principal dirigente de la oposición, y si ella decide presentarse, tendrá que venir otra propuesta diferente y ganarle", sostuvo el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, quien volvió a reclamar por la unidad de la oposición en el que incluyó a "todos los que tengan en claro que el limite es todo lo que está dentro de la Casa Rosada".

El sanjuanino rechazó la posibilidad de apartar a la principal dirigente de la oposición: "Si somos democráticos , no podemos hacer eso. La que tiene que hacerlo es la gente votando, si la señora decide presentarse, en una gran interna", advirtió.

Por su parte, el senador Fernando "Pino" Solanas, afirmó que la intención de su espacio es avanzar en la conformación de un interbloque con el Frente para la Victoria de cara a 2019, en ese sentido dijo que que siempre se mostró a favor de un "grandísimo frente patriótico" que incluya "desde Sergio Massa y Ricardo Alfonsín hasta Cristina Kirchner".

"No le deseo a Macri y su gabinete que la Justicia lo trate como él está tratando a ex funcionarios del gobierno anterior", advirtió Solanas quien se preguntó "¿Por qué se tiene que excluir a la ex presidenta si no tiene una condena? ¿En que país del mundo se lleva gente presa como se llevaron presos (a ex funcionarios) en calzoncillos o en pijamas sin tener una condena?".

También Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego se refirió al tema al sostener que "la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a ser presidenta depende más" de la gestión del gobierno de Macri que de la propia senadora nacional, reconoció que no le molestaría participar de una PASO que incluya a la ex mandataria.