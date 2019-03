El empresario agropecuario Pedro Etchebest, denunciante de la extorsión del abogado Marcelo DAlessio quien le habría reclamado 300.000 dólares a cambio de no involucrarlo en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, se lamentó que el fiscal Carlos Stornelli no lo haya llamado para aclararle su situación.

Etchebest dijo "no tener ningún tipo de protección" del Estado tras haber formulado la denuncia y además se lamentó porque Stornelli no lo haya llamado: "Me llamó la atención porque si él no tiene nada que ver porque no me llamó para tranquilizarme. Ha pasado un mes y no recibí ningún llamado", dijo a Radio El Destape.

"Yo fui muy respetuoso con él y traté de ser lo más objetivo posible. Ahora como persona de bien me tendría que haber llamado", agregó.

Además, se quejó porque Stornelli no puso el teléfono a disposición del juez Ramos Padilla para ser analizado en el marco de la investigación: "sabe la tranquilidad que me hubiera dado eso. Pero ahora me tengo que preocupar el doble", acotó Etchebest.

Por último, el empresario dijo ver con preocupación el intento de Stornelli de quitarle la causa a Ramos Padilla a través del planteo de incompetencia que formuló y que la misma pase a tramitar en los tribunales de Comodoro Py.