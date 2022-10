El moyanismo espera que el Gobierno defina esta semana bono para asalariados

El Frente Sindical (Fresimona) y la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) esperan que el Gobierno defina esta semana otorgar una suma fija para los trabajadores con salarios más bajos del sector registrado.

Ambos núcleos gremiales integran la CGT y postulan esa necesidad desde que en marzo se potenció la suba del incremento sostenido de precios. Antes del último viaje a EE.UU. del ministro de Economía, Sergio Massa, Pablo Moyano y otros dirigentes del frente que lo respalda dialogaron al menos en dos ocasiones con el funcionario y concluyeron en que habría definiciones a corto plazo.

"Hasta que duela"

En ámbitos del Gobierno y fuentes gremiales, según pudo sabertrascendió incluso que el jueves podría haber una reunión de las partes sobre el tema. En datos duros, elpublicó días atrás un informe donde consignó que con algo más de $40.000, en promedio, se podría subsanar el deterioro salarial de 2015 a la fecha.Si bien para algunos economistas que asesoran a ambos bloques gremialesse sinceraron en cuanto a que "lo que urge es que se defina el tema".Sobre todo luego de las medidas que incluyeron la modificación del piso de Ganancias y sumas para los sectores más castigados por falta de ingresos, capítulos en marcha por estas horas.Ely dialoguista se opone a la suma fija y pondera la dinámica paritaria,que tuvoen los diversos actos por elDesde el 3 de agosto, cuando Massa asumió en Economía, está pendiente un compromiso del funcionario para definir medidas, con sindicalistas y empresarios, para los trabajadores y trabajadoras con salarios más castigados por la inflación. Además de recordar esa fecha el moyanismo y la Corriente Federal sustentan su pretensión por la suma fija en cuanto a que la franja de asalariados registrados a la que hizo referencia Massa en agosto, percibeny asciende aUn guarismo que PablotambiénAlberto Fernández en ocasión de una recientecompartida con el Jefe de Estado en la"El Presidente destacó la dinámica de las paritarias en revisión permanente y la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, pero le expresamos que otorgarcomo lo hizo apenas asumió su mandato no se contrapone con las paritarias sino que es una medida complementaria", le remarcó a este diario uno de los comensales que compartió la mesa en la residencia presidencial.

En el contexto descrito, Alberto Fernández le pidió al moyanismo y a la Corriente Federal que mantuvieran la unidad de la CGT, un dato no menor mirando a 2023. No obstante haber correspondido a tal inquietud presidencial, para ambos sectores gremiales la suma fija se constituye como "imperiosa".

Si de interna del Frente de Todos (FdT) se trata, cabe recordar que en un Congreso de Delegados de la UOM el propio diputado nacional Máximo Kirchner le reclamó al Gobierno y a los empresarios que pactaron el shock paritario que, con las cifras de la distribución de ingreso y riqueza a la vista, otorgaran la suma fija teniendo en cuenta que las medidas antiinflacionarias no tuvieron el efecto esperado.