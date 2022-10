La CGT defendió las paritarias y se mostró desafiante con La Cámpora

Los núcleos dominantes de la CGT, que conforman el sector dialoguista de Azopardo, lanzaron el Movimiento Sindical Peronista (MNSP) en el marco de la celebración del 17 de Octubre. Proclamado para "garantizar un peronismo de trabajadores y trabajadoras con participación parlamentaria" sin romper ningún frente, la convocatoria en Obras Sanitarias también certificó diferencias con el kirchnerismo, entre ellas por el pago de sumas fijas.

"Debemos estar presentes en cada uno de los debates que necesita la Argentina", dijo el triunviro Héctor Daer. Poniendo el foco en la oposición agregó que existe "un sector que quiere ser Gobierno y plantea como única salida una reforma laboral" y alertó que Juntos por el Cambio propicia "terminar con la indemnización y con los convenios colectivos".

"Que no se piensen que va a ser con el cuero de los trabajadores y trabajadoras. No lo va a permitir el movimiento obrero organizado, ni el peronismo", remarcó Daer. En cuanto a la estructura del FdT el referente de Sanidad expresó: "No queremos romper el peronismo, pero sí queremos un peronismo de trabajadores y trabajadoras". Sin embargo hubo un mensaje puntual al oficialismo sobre un tema de urgente actualidad: "Los mismos que no pudieron resolver esto, nos dicen que la salida es una suma fija. Nosotros decimos que no vamos a resignar la negociación colectiva".

Gerardo Martínez (Uocra) por su parte ponderó la necesidad de estabilidad económica y dijo que la creación del MNSP es para consagrar legisladores del movimiento sindical. "No desconocemos que el Gobierno de Alberto Fernández tuvo la fortaleza de emitir dinero para dar protección social y ayudar al sector productivo" destacó, sin perjuicio de apuntar que "no alcanza con lo que se hizo".

Con la misma tónica que expuso en el Coloquio de IDEA en sindicalista también se manifestó en dirección a la dirigencia política. "Le decimos al Gobierno y la oposición que traten de encontrar políticas de Estado para que los trabajadores puedan ver una luz de esperanza".

Antes de los mencionados, el anfitrión José Luis Lingeri pronunció un discurso en el estadio de Obras Sanitarias donde según los organizadores asistieron 5.000 personas.

"No hay trabajadores sin empresa ni empresa sin trabajadores. Debemos volver a la cultura de trabajo para hacer grande al país, hay que crear trabajo registrado con derechos sociales y de salud", resaltó Lingeri.

Como parte de la liturgia justicialista se proyectó un video con imágenes de Juan Domingo Perón en 1945 y realce a la relación que mantuvo del expresidente con el movimiento obrero. Luego habló Sebastián Maturano (La Fraternidad y Juventud Sindical) disparando munición gruesa contra el kirchnerismo. "Hay muchos que usan el disfraz del peronismo y ganan elecciones desde la vuelta de la democracia. Nosotros tenemos la herramienta política para ganar las elecciones que es el Partido Justicialista, que está compuesto por 113 miembros. 14 son del movimiento obrero, 15 son de La Cámpora. No tengo nada contra ellos, pero qué, ¿son más importantes que nosotros?"

En el estadio de Núñez hubo afiliados y afiliadas de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Uocra, entre otras.