La diputada oficialista Elisa Carrió aseguró que perdió "la confianza en el Presidente" Mauricio Macri tras considerar que "se rompió el pacto contra la impunidad".

Luego de sus cruces con el ministro de Justicia, Germán Garavano, la líder de la Coalición Cívica explicó que está "desilusionada" con el mandatario nacional, aunque ratificó que va a "garantizar la gobernabilidad".

Desde Corrientes, adonde fue a participar de la presentación de un libro de la legisladora Mariana Zuvic, Carrió agregó que "Garavano hace lo que le dice (Marcos) Peña" y resaltó que "la decisión de actuar, o no" ante este tipo de hechos "es de Macri".

"Yo tengo una decisión de vida contra la impunidad, es lo que me empuja cada día, y eso no me lo va a quitar ni el Presidente, ni el peronismo, ni el radicalismo, ni nadie", manifestó durante una entrevista con La Nación.

La diputada nacional, que actualmente se encuentra en Chaco por los festejos de cumpleaños de su hijo, cuestionó además la salida de la AFIP de tres funcionarios que tenían su "apoyo" y señaló que esa decisión "equivale a aliarse con (Ricardo) Echegaray y su gente".