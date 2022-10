La ex diputada nacional, Elisa Carrió, tildó al ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, de "comentarista de la inseguridad", frente a los incidentes en el partido de Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata de este jueves, en donde murió Carlos "Lolo" Regueiro y dejó cerca de 100 heridos.

Asimismo, Carrió razonó: "Cada vez que lo escucho me parece como un comentarista deportivo de un partido de fútbol, y el problema es que tiene rating. Lo increíble de Berni es que siendo un comentarista de la inseguridad y de la violencia que pasa en la Provincia de Buenos Aires parece que la gente no lo nota responsable de nada".

En este sentido, la ex legisladora por la provincia de Chaco, tildó duramente a Berni de "principal encubridor del asesinato de (Alberto) Nisman" y continuó: "Si uno tiene como ministro de Seguridad de una provincia a alguien que debería estar preso por haber ensuciado una escena del crimen y además es un comentarista de la seguridad, no es un organizador de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires".

En diálogo con Radio Mitre, una de las fundadoras de Juntos por el Cambio, enfatizó que "el Estado es de prevención o es represivo. Cuando un Estado se vuelve sólo represivo es porque es anárquico en su organización" y agregó que "esta es una situación generalizada en la Nación".

Al mismo tiempo, Carrió se refirió a la interna del PRO tras las críticas del radical Facundo Manes a Macri y señaló que "Hay que dejar pasar. No me parece tan relevante. Hay diferencias de opiniones y no hay que forzar dentro de las fuerzas que alguien no pueda decir algo. Ha habido una reacción desproporcionada a los dichos de Manes".

Sin embargo, aseguró que salir a responder cuestionamientos todos los días "lo único que sirve es al chismorreo".

En la misma entrevista, Carrió también habló sobre el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, Río Negro, que dejó la renuncia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, tras la denuncia de violaciones de derechos humanos hacia las mujeres detenidas.

"Para entender toda esta zona hay que entender que se está queriendo tomar una zona con potencial turístico de valor incalculable. Detrás de todas esas ocupaciones hay negocios inmobiliarios, básicamente de sectores vinculados a La Cámpora de Neuquén, sectores ligados a (el senador nacional Oscar) Parrilli, por más que sea territorio de Río Negro", finalizó.