Con la participación de intendentes peronistas del conurbano bonaerense, de legisladores y representantes de organizaciones sociales, sindicales, de consumidores y de Pymes; y bajo la consigna "Tarifas justas", se realizó ayer un encuentro en el Teatro Astros en paralelo a la audiencia pública convocada por el gobierno nacional en el barrio de Barracas.

Durante la actividad, que tuvo como eje el repudio a los aumentos tarifarios aplicados por el gobierno de Cambiemos, se instó a votar en las próximas elecciones a la oposición para ponerle fin a la política energética.

Participaron del encuentro, los intendentes Fernando Gray (Esteban Echeverría), Verónica Magario (La Matanza) y Gabriel Katopodis (San Martín), los precandidatos presidenciales Agustín Rossi y Felipe Solá y los dirigentes gremiales Roberto Baradel (SUTEBA), Walter Correa (Curtidores) y Hugo Yasky ( CTA).

"En la Argentina estamos en una super emergencia tarifaria" porque sus costos "están superando el 26% de los sueldos", dijo Magario, quien dijo estar dispuesta a rechazar "este atentado contra las familias, contra los clubes, contra las pymes y la producción argentina".

En tanto que Solá recordó que "las empresas prometieron inversiones y obras, no cumplieron, no mejoraron los servicios y siguen aumentando los precios", al tiempo que advirtió que "hay una única salida: ganar las elecciones".

Por su parte, Rossi consideró como una falacia los dichos que daban cuenta que durante el kirchnerismo "con los subsidios regalábamos la energía" y explicó que "los subsidios significaban una redistribución del ingreso".

El titular del bloque del FpV- PJ en Diputados, indicó que ese espacio presentó "un proyecto de ley para congelar tarifas durante todo 2019" y "para que los tarifazos que ya empezaron se retrotraigan a los precios de 2018".

En tanto que Katopodis dijo que el gobierno "no va a hacer nada para arreglar esto porque no sabe ni quiere hacerlo" y se pronunció a favor de "un país en el que se puedan pagar las boletas de luz y de gas con el trabajo de cada uno y no que nos corten los servicios porque las tarifas son abusivas e injustas".

A su turno, Gray dijo que su deber "como militante del campo nacional y popular es estar del lado del pueblo y defender el derecho de los bonaerenses a pagar tarifas justas".