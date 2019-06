El precandidato presidencial peronista Alberto Fernández resaltó que los resultados de los estudios que le realizaron en el Sanatorio Otamendi "fueron normales", pese a que le detectaron "una fuerte inflamación en la pleura" que le provocó "un dolor muy feo".

En declaraciones a radio Continental desde su habitación del Sanatorio Otamendi, el postulante opositor afirmó que está "espléndido" y subrayó: "No me estresa la campaña".

El dirigente explicó: "El lunes fui manejando con mi auto hasta el Sanatorio Otamendi, me revisaron y me propusieron hacer una tomografía para ver de que se trataba. Detectaron inflación en la pleura pero no podían determinar el origen".

"Ahora estoy muy bien, recuperándome, esperando dejar el sanatorio hoy (miércoles) o mañana (jueves)", agregó. Además, relató que en el año 2008 ya había tenido un antecedente de un "pequeño coágulo en el pulmón" y recordó que tanto su madre como su hermana lo habían padecido, pero en las piernas.

"Con la pleura inflamada me tuve que quedar en el sanatorio para que pudieran darme, por vía intravenosa, medicación que calmara el dolor y desinflamante", expresó Fernández.

El precandidato indicó también que esa situación fue aprovechada para realizar un chequeo integral con "eco Doppler" para determinar el estado de las arterias, además de análisis de sangre y orina.

Y añadió: "El dolor se fue, estoy espléndido, esperando que me den el alta para volver a trabajar para alegría de unos y desgracia de otros. El descuido fue no prestarle atención a la tos, me dejé estar por la adrenalina de seguir adelante".