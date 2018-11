La familia del joven Santiago Maldonado aseguró en un comunicado que el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, le confesó a la madre del joven que estaba "siendo extorsionado" para que "cierre la causa" sobre presunta desaparición forzada.

"La llamo primero a usted para que no se entere por los medios. Estoy siendo extorsionado. Todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa. Por eso debo hacer esto", le habría expresado Lleral a Estela, antes de emitir el fallo, según el comunicado.

Y, de acuerdo al relato de la familia, el juez agregó: "No sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos. Los hechos no configuran delito. Espero que ahora haga el duelo tranquila". Fue entonces cuando Estela le preguntó si había "alguien preso por la muerte de Santiago" y, ante la respuesta negativa del magistrado, le dijo: "No voy a hacer el duelo tranquila, voy a esperar Justicia".