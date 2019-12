El expresidente de Bolivia Evo Morales llegó al aeropuerto de Ezeiza esta mañana y permanecerá en Argentina en calidad de refugiado, según confirmó el Canciller, Felipe Solá.

"Acaba de llegar a Ezeiza", anunció Solá en declaraciones al canal TN. Además, agregó que lo acompaña el exvicepresidente Álvaro García Linera. "Viene para quedarse en Argentina. La condición con la que entra es la que le he concedido anoche a cinco ciudadanos bolivianos, entre los que están Evo Morales, su vicepresidente, el excanciller Diego Pary, la ex ministra Gabriela Montaño, y el embajador de la OEA".

El ministro de Relaciones Exteriores explicó: "Les cedo el asilo para que entren al país, pero están firmando el pedido de refugio, que es diferente a la condición de asilo. Cesa la condición de asilo en cuanto tienen la de refugiados, que la da el Ministerio del Interior, y está normada, a diferencia del asilo, que no está reglamentada. Sólo una persona que esté en el país puede pedir la condición de refugiado".

Solá contó que la condición que le pidieron a Morales fue "el compromiso de no hacer declaraciones políticas en Argentina". "Es más que nada una convención pólítica, personal. El grado de libertad que pueda tener es una cosa, y el grado de compromiso político es otra", profundizó.

El flamante ministro subrayó que el presidente destituido "se siente mejor" en Argentina que en México, ya que "está lejos, y sus dos hijos están acá". Respecto a la intervención del presidente Alberto Fernández hace algunas semanas para lograr sacar a Morales de Bolivia, advirtió que desde el Frente de Todos se dieron cuenta de que si México y Argentina no se ocupaban de él "rápidamente, podía correr peligro su vida, y además de una vida humana iba a correr sangre en Bolivia". Además, remarcó que el entonces mandatario Mauricio Macri no le concedió el asilo político cuando Morales lo solicitó.

"Nosotros no reconocemos al gobierno de Bolivia, pero sí trataremos de no poner el más mínimo palo en la rueda, sino más bien ayudar para que las elecciones lleguen lo antes posible", sostuvo, y lo definió como "un gobierno de facto".

También advirtió que "no está previsto" que el dirigente boliviano tenga una reunión con Fernández, aunque quizás haya un llamado telefónico, y agregó que no ha pedido custodia aún y no saben dónde estará viviendo, aunque esto deberá dejarlo asentado en su pedido de refugio.