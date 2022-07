El ex diputado nacional, Facundo Moyano, abordó la interna que protagoniza el Frente de Todos (FdT) y pronosticó que, luego de la salida del ministro Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al Gobierno nacional, “seguramente va a haber una embestida” contra Claudio Moroni.

La renuncia de Guzmán se suma a la de Matías Kulfas durante el mes de junio, quien fue reemplazado por Daniel Scioli en su cargo, y a raíz de eso comenzaron a surgir dudas sobre si otros funcionarios dejarían su cargo. Mientras tanto, Batakis aguarda a confirmar el equipo que trabajará con ella dentro de su gestión.

"Hay que entender que el peronismo es mucho más amplio", señaló Moyano.

En ese sentido, el exlegislador apuntó al oficialismo por estas decisiones y opinó que desde Casa Rosada deberían “empezar a discutir realmente la responsabilidad que tiene de ofrecerle a la sociedad otra cosa y no este show”.

“Esto no es otra cosa que una disputa de poder. Los que estamos en políticas nos la pasamos diciendo "che, perdió Massa, ganó Cristina, este es de Alberto". A Alberto, con relevancia política, creo que solo le queda Moroni. Seguramente va a haber una embestida contra Moroni porque escuchamos y sabemos que lo va a haber, y eso va a ser otro golpe”, explicó.

De esta manera, Moyano pronosticó que Claudio Moroni, el actual ministro de Trabajo, podría ser el siguiente en abandonar al Gobierno nacional, luego de las declaraciones que dio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto homenaje a Juan Domingo Perón, en donde destacó la labor que hizo Carlos Tomada, extitular del Ministerio de Trabajo, durante su gestión.

El exlíder del Sindicato de los Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) siguió mencionando a la exmandataria y remarcó que ella “tiene hasta derecho que destruir lo que construyó”, haciendo hincapié a la fórmula presidencial que armo en 2019 para vencer al macrismo.

“Cuando llegábamos a la Cámara nos fijábamos qué meme teníamos de Alberto, hasta que en algún punto dijimos, yo particularmente, ‘esto no puede ser’. Entonces, a Alberto lo eligió Cristina. No creo que sea institucionalmente un canal o una vía de criticar y burlarse permanentemente de él”, comentó Moyano.

Y agregó: “Yo cuando la escuché decir ‘garganta… poderosa’ y todos empezaron a aplaudir y a reírse del Presidente, es el que eligió la vicepresidenta y el que votamos todos”.

Claudio Moroni

“A Cristina le tengo respeto y creo que es la dirigente con más legitimidad política dentro del Frente de Todos, pero hay que entender que el peronismo es mucho más amplio y no entra dentro de La Cámpora”, justificó.

Por otro lado, Moyano comentó sobre el abandono a su banca como diputado nacional a mediados del año pasado, y señaló que, para él, “el desgaste a la figura presidencial para no hacerse cargo del fracaso económico o político no es de buena gente”.

“Yo no estoy en el Frente de Todos, pero soy argentino y soy peronista y por eso creo que tenemos que defenderlo aunque no le guste, porque defender al Presidente no es defender a Alberto Fernández, es defender a las instituciones, el país y la Patria”, expresó.