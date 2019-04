A nivel de una Torre de Babel Nacional el inicio de la discusión por el proyecto del blanqueo laboral en el Senado quedó marcado por la ausencia de la CGT, para un debate que lleva tres años sin que el oficialismo pueda concretarlo en el Congreso. En efecto se esperaba la presencia de Héctor Daer, uno de los secretarios de Azopardo y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) pero sólo abogados de la central obrera llegaron al Senado y se retiraron minutos después del edificio. No obstante las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda se reunieron para analizar la iniciativa deel sanjuanino Roberto Basualdo, (Interbloque Cambiemos) pero la ausencia cegetista derivó en la no presencia del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El funcionario llegó al Congreso pero se definió que no se presentara ante el plenario cuando se confirmó el faltazo cegetista. "Fue para no exponerlo", según indicó a la agencia NA el oficialista Julio Cobos.

El senador mendocino remarcó, molesto, que "se había acordado" la presencia de la CGT y que desconocían los motivos de su ausencia, "que nadie se haga el distraído, estaba decidido que hoy venían". Además Cobos señaló que urge la necesidad de lograr avances y la central obrera estuvo invitada. "Nos cuesta mucho a nivel político y de cara a la sociedad mostrar que podemos arribar a soluciones consensuadas no solo entre las fuerzas políticas, sino con el sector que representa a los trabajadores".