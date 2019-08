El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández confirmó ayer que el lunes último volvió a comunicarse con el presidente Mauricio Macri a los fines de coordinar el encuentro de los equipos económicos de ambos espacios políticos luego de los anuncios del Gobierno nacional en el marco de la crisis económica desatada tras las Primarias Abiertas y, aunque adelantó su disposición para "ayudar en lo que se necesite", aclaró que "el daño que ha hecho (este Gobierno) difícilmente se pueda reparar en dos meses".

En esa línea, remarcó que está "hablando como candidato", y que "el hecho de que me hayan votado (en las PASO) más que a Macri, no me da el poder de resolver (porque), el poder lo tiene Macri" y destacó que más allá de la gobernabilidad, lo que más le preocupa "es la tranquilidad de la gente".

Aseguró que tiene “bastante cerrado” su Gabinete y destacó el aporte de Massa

A lo largo de la entrevista concedida a Radio 10, Fernández se mostró a favor de "bajar el IVA a los productos de la canasta básica" pero consideró que no se debió hacer de esa manera, porque "sólo se desfinancia al Estado" mientras que hay muchos "que podrían pagar el IVA, y ahora no lo hacen".

"Esto les cuesta 1.500 millones de dólares a las provincias", lo que, según explicó el candidato, "equivale a un mes de salarios" que pierden las arcas provinciales. Y agregó: "Son decisiones un poco tomadas de los pelos y que generan estas cosas".

Sobre un potencial mandato presidencial suyo, Fernández dijo que tiene "bastante cerrado" cómo sería su futuro gabinete, aunque se negó a dar nombres y remarcó que el dirigente del Frente Renovador, Sergio "Massa sería un muy buen presidente de la Cámara de Diputados".

En otro tramo del reportaje dijo que le pidió al Presidente que "cuide las reservas" del Banco Central, y lo instó a "no mezclar la campaña con la presidencia", a la vez que insistió en que "la dialéctica de campaña de compararnos con el caos es perjudicial para ellos mismos". En ese sentido, dijo que "ahora dejaron de hacerlo y nos toca a nosotros intentar explicarle al mundo que somos los que siempre resolvemos las crisis", sentenció.

El candidato presidencial contó además que el lunes mantuvo una conversación con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, sobre "los desafíos que implica Vaca Muerta", pero también con el mandatario cordobés, Juan Schiaretti con quien dijo tuvo "una muy larga y linda charla".

"Acá -dijo Fernández- tenemos que sumar a todos y entender que tenemos un compromiso en común que es hacer un país federal".

“Cuando se fue Cristina le pedían no pagar impuesto a las Ganancias, ahora nos piden trabajo y comida”

En esa dirección, aseguró que puede "ayudar a generar expectativas" e informó que recibirá a los fondos de inversión que le pidieron reuniones. "El otro día recibí a la gente de General Motors, que tienen una inversión importante para producir una camioneta en la Argentina y que la van a seguir llevando adelante convencidos que con nosotros se va a poder trabajar", contó.

Finalmente recordó que "en el año 2003 la gente nos pedía planes sociales, cuando nos fuimos en 2007 la gente pedía mejores condiciones de trabajo" y agregó que "cuando se fue Cristina le pedían no pagar impuesto a las Ganancias, y ahora la gente nos pide trabajo y comida".