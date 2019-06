El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que no se "desdijo" de sus críticas a la senadora Cristina Fernández, aseguró que no tiene "ningún miedo" en su vínculo con ella y advirtió que, aunque quieran, no lo van a hacer pelear con la ex mandataria.

"Si La Cámpora resolviera en este espacio, Cristina sería candidata a presidenta porque es lo que quieren todos los chicos de La Cámpora. Pero ella creyó que era mejor ponerme a mí y eso habla muy bien de Cristina", enfatizó Fernández.

"Yo no me desdije de mis críticas a Cristina", afirmó el ex jefe de Gabinete, quien afirmó que le ratificó a su compañera de fórmula sus "reclamos a la autosuficiencia" y a "lo que fueron gestos de soberbia" durante el anterior gobierno, a la vez que aseguró que lograron recuperar "la mejor amistad y el mejor vínculo".

"Si me quieren llevar a que me pelee con Cristina no lo voy a hacer porque tardé mucho tiempo en recuperar mi amistad con ella y creo que ella es muy importante en el futuro de la Argentina", expresó el candidato, que hoy viajará a Tucumán como parte de la campaña.