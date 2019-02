El ex intendente de Quilmes Francisco "Barba" Gutiérrez consideró que el proceso decidido por el juez federal Claudio Bonadio contra casi un centenar de jefes comunales es muestra cabal de la "judicialización de la política" contra opositores. El magistrado decidió el proceso de 92 jefes comunales en actividad y ex mandatarios municipales donde Gutiérrez está incluído, bajo acusación estafa con fondos públicos, entre 2013 y 2015, a través del Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). "Atravesamos un momento donde se politiza la justicia de una manera tan aberrante que compromete la legitimidad de todo el poder judicial. Vamos a apelar este procesamiento, la decisión es llegar hasta las últimas consecuencias", expresó el quilmeño en conferencia de prensa. Gutiérrez aseveró que no hubo desmanejo alguno de los fondos asignados al programa en Quilmes y que la decisión del proceso judicial revela desconocimiento sobre cómo se administraron esos recursos "porque todo está documentado".

Para el ex jefe comunal la decisión de Bonadío amerita para este caso una apelación ante la Cámara Federal.