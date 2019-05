El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pidió "no contaminar" la búsqueda de un acuerdo de puntos básicos que el Gobierno prepara con la oposición con "cuestiones electorales" y no descartó que se convoque a la ex presidenta Cristina Fernández a participar de la iniciativa.

"Es importante que todos tratemos de no contaminar estos acuerdos básicos con cuestiones partidarias o electorales. Esto no es un programa de gobierno tampoco. Las plataformas y programas de gobierno los elige la gente cuando vota. Lograr consensos básicos es nuestra responsabilidad como dirigentes políticos", expresó el funcionario.

A pesar que la propuesta encontró el rechazo de dirigentes opositores, entre ellos Sergio Massa y Roberto Lavagna, el ministro aseguró en relación a la búsqueda de la administración de Mauricio Macri que "esto recién empieza y no hay una fecha límite".

"Es más importante la posibilidad de llegar al consenso que las cuestiones puntuales o la forma que tome. Mostrarnos trabajando sobre estos puntos ya es importante. Si nos ponemos de acuerdo mucho mejor y cuantos más seamos, mejor", añadió. Frigerio salió a defender su gestión frente a la oposición en declaraciones a Clarín y La Nación.

El funcionario se mostró permeable a la idea de proponer al kirchnerismo participar del acuerdo. "No hay que dejar a nadie fuera de esta posibilidad de llegar a acuerdos básicos", dijo al respecto.

Por otro lado, en cuanto a la estrategia que debe seguir el oficialismo para lograr una victoria electoral, opinó que " Cambiemos es el oficialismo y tiene que mostrarle a la sociedad que puede representar un futuro de progreso para la Argentina por haber podido resolver, desde la base, muchos problemas que nos persiguen desde hace décadas".