El ministro de Justicia, Germán Garavano, se refirió a las últimas decisiones de la Cámara Federal en causas que involucran al oficialismo y a la oposición y sostuvo que el Poder Judicial debería actuar "conforme la ley y no los resultados electorales".

El funcionario nacional se expresó de esta manera luego de que este tribunal anulara los procesamientos en la causa por supuestas coimas en el soterramiento del tren Sarmiento y autorizara el avance de una investigación sobre la deuda que el Grupo Macri, propiedad de la familia presidencial, tiene con el Correo Argentino.

"Quiero creer que son fallos dictados conforme los expedientes judiciales. Más allá del voto de la ciudadanía creo que hay cosas que la propia gente, que todos nosotros, no vamos a tolerar y eso es la impunidad. Me parece que en eso la Justicia tiene que seguir y aplicar conforme la ley y no los resultados electorales", señaló en radio La Red.

Sin embargo, en declaraciones formuladas a Futurock, el ministro fue consultado sobre la posibilidad de que estas decisiones hayan estado influenciadas por los nuevos tiempos políticos, a lo que respondió: "no lo creo".

"Es un segundo semestre marcado por dos o tres elecciones, en esa línea cualquier decisión que tome la justicia en esos seis meses va a quedar de algún modo para ser objeto de análisis político con distintas dimensiones", manifestó Garavano.

La Cámara Federal anuló el miércoles los procesamientos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros funcionarios, así como la falta de mérito del empresario Angelo Calcaterra, en el marco de la causa por presuntos pago de sobornos de la empresa Odebrecht en la obra del soterramiento del tren Sarmiento.

"En verdad lo significativo en el proceso judicial es el juicio oral y público y ahí debe estar el foco porque ahí es donde se define si una persona es culpable o inocente y no en estas medidas coyunturales", expresó Garavano.