El ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera arribó a Argentina y solicitó el estatus de refugiado, un día después de que lo hiciera el ex mandatario Evo Morales, derrocado hace poco más de un mes.

García Linera arribó al aeropuerto de Ezeiza anoche, horas después de que lo hiciera el propio Morales, y formalizó el pedido de refugio, que desde hoy se tramita en la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), informaron fuentes de la Cancillería argentina.

El arribo de Morales y García Linera se produjo dos días después de la asunción del presidente Alberto Fernández, quien sostuvo siempre la postura de que el ex mandatario sufrió un golpe de Estado y participó de las gestiones que le permitieron salir a salvo a ambos de Bolivia y asilarse en México, el 12 de noviembre.

Morales, por su parte, había llegado ayer a media mañana al Aeropuerto Internacional de la localidad bonaerense de Ezeiza acompañado de su ex canciller Diego Pary Rodríguez, de su ex ministra de Salud, Gabriela Montaño y del ex embajador de Bolivia en las Naciones Unidas Sacha Llorenti.

El canciller, Felipe Solá, dijo que los cinco ciudadanos bolivianos, una vez que ingresaron al país, "firmaron un pedido de refugio, que es una condición distinta del asilo". En este sentido, Solá aclaró que mientras el asilo solo se concede a personas con pedido de extradición desde otros países, el refugio es para quienes "no pueden tener en su país la seguridad" respecto "a su vida", en declaraciones a la radio Metro.

Y reiteró que la ley argentina no prohíbe al refugiado hacer declaraciones políticas, como las que realizó hoy Morales a través de la red social Twitter sobre la presidenta del gobierno de facto boliviano, Jeanine Áñez.

Solá comentó que los cinco ex funcionarios bolivianos, incluyendo a Morales, optaron por dejar México y viajar a Argentina porque todos tienen familiares y amigos en el país suramericano y porque "Evo Morales querrá en algún momento ir a su país e intervenir en política".

El ministro de Relaciones Exteriores argentino reiteró que el presidente Fernández no reconoce a gobierno de Áñez, quien ha convocado a elecciones en Bolivia, pero aún sin fecha establecida. "No reconocemos el gobierno actual boliviano. Es un gobierno de facto pero sí reconocemos que debe haber elecciones", dijo Solá.