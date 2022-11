Ante un auditorio colmado de industriales los gobernadores de Río Negro, San Juan y Jujuy; Arabela Carreras, Sergio Uñac y Gerardo Morales; destacaron los logros económicos de las provincias que dirigen y enfatizaron en la necesidad de ·generar diálogo y consensos entre los distintos sectores políticos" a fin construir "desarrollo a mediano y largo plazo".

Los dirigentes provinciales participaron del panel "Hacia una política de Desarrollo Federal", en el marco de la 28° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo lema 2022 fue "Producir transforma".

"Si no empezamos a hablar de consenso social junto con el desarrollo de la idea nos encontramos con una población que no acuerda, que no comprende los beneficios o que no se tiene en cuenta para planear los proyectos", sostuvo Carreras respecto de la necesidad de consenso e hizo referencia a los puestos de trabajo que generará la explotación de hidrógeno verde.

Por su parte, Morales aseguró que la clave para generar desarrollo e inversiones está en: "El diálogo, liderazgo y planes a largo plazo. Solo así vamos a tener un futuro mejor".

Y agregó: "Tenemos que superar la mirada de corto plazo. Tenemos que tener un equipo de desarrollo pensando en una mirada de medio y largo plazo. Estamos en un contexto de cambio climático que hasta ahora no había ingresado en las agendas públicas ni empresariales. Es un desafío y complica el escenario productivo, pero que se presenta como un escenario de oportunidades para invertir".

En la misma línea, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, destacó no solo la "diversificación en la producción" local, sino que la provincia "no ha modificado sus reglas impositivas en 20 años".

"Ha costado encontrar un proyecto de país que vaya más allá de los frentes políticos, tenemos que definir qué país queremos y después, cada partido político le pondrá su importa", aseguró Uñac.

Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro

Asimismo, destacó que los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo para incentivar una cadena de producción que permita exportar: "El primer problema para la producción es la infraestructura, cuesta mucho producir en el interior para exportar. Es importante una nueva mirada sobre cómo transportar, el flete nacional es más caro que cualquier flete internacional, dato no menor a la hora de contemplar los costos para los empresarios".

"Mantener la política tributaria y redefinirla es fundamental para que las empresas inviertan en San Juan. Tener un esquema y poder sostenerlo en el tiempo produce beneficios", explicó el gobernador en línea con el pedido de "reglas claras a largo plazo" que también solicitaron los empresarios industriales en la conferencia de la UIA.

Norte Grande, el modelo que "rompe la grieta"

En la conferencia de la UIA, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, coincidió con Carreras y Uñac en la necesidad de generar consensos para avanzar: "Si el país estuviera funcionando como está funcionando el Norte Grande creo que estaríamos mucho mejor".

"Tomamos la decisión de no hablar de política partidaria y me siento muy cómodo con los otros gobernadores peronistas, a pesar de que los radicales somos minoría. El Norte Grande rompe la grieta, reivindica el diálogo y la posibilidad de tener políticas a mediano y largo plazo", aseguró Morales y destacó el plan a 15 años que tiene la región para el desarrollo y que fue "muy bien visto por el Banco Mundial".

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy

En sintonía con el título del panel "Hacia una política de Desarrollo Federal", el mandatario jujeño enfatizó que fuera de Buenos Aires "hay otro país" con "otra lógica, otra dinámica y una situación de desigualdad que hay que resolver".

"Terminamos enrollados en las 10 manzanas de la City y dejamos de ver el potencial que tiene el país. Las 24 provincias de Argentina tenemos grandes proyectos. Históricamente, se ha atacado el problema de la macro que es lo primordial, pero se ha abandonado el perfil productivista del país", aseguró.

En clave electoral ya de cara al 2023, Morales tomó los avances de las provincias compañeras de panel y subrayó que los avances en las otras jurisdicciones "son un beneficio para toda la Argentina": "Yo soy Candidato a presidente entonces tengo que tomar discursos de Río Negro y San Juan".

"En argentina necesitamos sacarle la pata de encima al que emprende. La política que resuelve la pobreza es la generación de empleo. La clave está en el diálogo, liderazgo y planes a largo plazo, así vamos a tener un futuro mejor", concluyó.