El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, participó en la charla de apertura de 28° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante su exposición, el referente de Juntos por el Cambio (JxC) planteó la "oportunidad" que actualmente tiene Argentina: "Después de 100 años, el país vuelve a tener lo que el mundo necesita".

En este sentido, Larreta sostuvo que, para aprovechar esta oportunidad, es necesario realizar un "cambio integral" en la organización a nivel nacional. "Hoy somos un país unitario, Argentina tiene que volver a ser un país federal". Y remarcó la importancia de mejorar la infraestructura en el interior del país: "Llevar un grano de Salta al puerto de Rosario es más caro que llevarlo de Rosario a Europa".

Poco después abordó el tema de la escalada en los precios. "La única manera de bajar la inflación es con un plan de desarrollo, si en la Argentina no nos desarrollamos la inflación que aplacamos va a volver en 1 o 2 años". Desde su perspectiva, "la madre de todas las batallas tiene que ser la estabilidad".

Larreta llamó a ser la "Generación del 23"

Baja de impuestos y reforma laboral

Por este motivo, continuó el mandatario porteño, se requieren una serie de medidas para mejorar la productividad del sector privado. "Tenemos la presión impositiva más alta de América Latina", criticó. En este sentido, sostuvo que "la legislación laboral actual genera que un 40% del empleo sea informal".

Asimismo, se refirió a las "actividades extorsivas de algunos gremios" y el "miedo" que los empresarios tienen a los juicios laborales. "Hay que terminar con la industria del juicio laboral. Me comprometí con el gobernador Gerardo Morales a presentar antes de fin de año un proyecto de ley que termine con el sistema de multas a las empresas", adelantó Larreta.

Destacó que su "objetivo central es generar trabajo" y aseguró que desde "hace 10 años que no se genera trabajo estable y formal en la Argentina". A su vez, escatimó halagos a la UIA: "Ustedes son unos héroes, porque a pesar de las trabas, la burocracia y los delirios cambiarios siguen produciendo", sostuvo Larreta. Y agregó: "Una industria que es capaz de producir hoy, en condiciones normales, no puede no ser competitiva".

"Hay que terminar con la industria del juicio laboral"

Exportaciones y superar la grieta

Sobre esta línea, planteó que Argentina es un "país cerrado", debido a que "solo el 17% del Producto Interno Bruto es por exportaciones, mientras que el promedio mundial es de 30%". En el contexto actual, consideró que Argentina tiene una "oportunidad" que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial, cuando una "posición errada" ubicó al país a "décadas de ostracismo". "Después de 100 años, Argentina vuelve a tener lo que el mundo necesita".

Pero para que esto se materialice, continuó, "hay que terminar con la grieta". Por este motivo, es necesario "dejar de fomentar las divisiones" para poder "intentar algo diferente". Sobre este punto, destacó la importancia de "hacer un esfuerzo para bajar la conflictividad" dentro del sistema político, aunque reconoció: "No hemos dado el mejor ejemplo".

Y concluyó: "Así como la Generación del 83 fue la que recuperó la Democracia, tenemos que ser laGeneración del 23. La que siente las bases para un crecimiento sostenido de 40 años en Argentina"