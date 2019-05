Una cédula de notificación, y no un gentil llamado telefónico, fue la herramienta con la cual la Casa Rosada encaró la no prestación de servicios que definieron los poderosos sindicatos del transporte agrupados en la CATT que lidera el ex triunviro Juan Schmid. La UTA anticipó que tampoco prestará servicios el sábado al igual que en el feriado del Día del Trabajador, ya que las razones continúan vigentes. La quita salarial por impuesto a las Ganancias diezman los feriados trabajados y en amplitud social la exigencia de un pago adicional extraordinario a los jubilados son razones de fondo. En las últimas horas los principales jefes de organizaciones sindicales ferroviarias como La Fraternidad que comanda Omar Maturano y la Unión Ferroviaria al mando de Sergio Sasia analizan el escenario donde además de lo expuesto, la demorada negociación salarial tiene peso específico.

Empero todavía no hay decisión tomada en el conjunto de organizaciones sindicales.

Tras la notificación recibida, que analizaron los abogados de sindicatos en la víspera, las agendas de la CATT marcaron las 15 de hoy para estar presentes en Alem 650, según trascendió estarán presentes funcionarios de la Secretaría de Transformación Productiva a cargo de Paula Szenkman y de la Secretaría de Trabajo que conduce Lucas Fernández Aparicio.

En atención a los reclamos el Gobierno consideró la alternativa de crear una comisión técnica con capacidad de analizar el impacto del Impuesto a las Ganancias en la actividad del transporte, sus aspectos jurídicos. Más allá de la histórica frase de Juan Domingo Perón respecto a comisiones para extender plazos y crear nuevos nudos respecto a un problema, la dirigencia transportista viene de plantear con severidad su posición respecto a la necesidad de un paro general, que la CGT decretó para el 29M.

En doble mensura, sindicatos de la CATT consideraron que la medida de fuerza que se activo el pasado miércoles 1ro y la posibilidad de continuidad alertó al gobierno, como dato positivo y frunció algún ceño la decisión de notificarlos por escrito para la cita de la jornada.

En agenda paralela la CATT continuará con su tradicional ronda de charlas con presidenciables y tras recibir jornadas atrás a Felipe Solá, mañana será el turno del jefe del Frente Renovador Sergio Massa, cuya figura cotiza en alza en la dinámica actualidad justicialista sobre todo después del lanzamiento de la fórmula Fernández/Fernández.

Azopardo

En la víspera dirigentes cegetistas -entre ellos los hermanos Daer- recibieron a pequeños empresarios nucleados en Cgera. "Sería importante hacer un Congreso entre las dos instituciones para trabajar en las propuestas para que cuando vengan los candidatos sepan qué tienen que hacer con cada sector a partir del 11 de diciembre", sentenció el presidente de la Confederación, Marcelo Fernández. También llegó hasta la sede de la central el ministro de Trabajo y Producción Dante Sica. Arribó acompañado de Alejandro Finocchiaro (Educación) y dijo que "Argentina tiene que adaptarse a un cambio tecnológico y a las nuevas formas de producción en las industria". Partícipe del panel fue Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT.