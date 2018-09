El dirigente social Juan Grabois confirmó que su espacio participará de las elecciones del año próximo dentro un frente político, aunque por el momento descartó la posibilidad personal de ser candidato a algún cargo.

"El objetivo es construir un frente en el que estemos todos los que queremos derrotar al gobierno y al plan del FMI", dijo Grabois, y remarcó que "dentro de ese 'todo' obviamente está Cristina" Fernández de Kirchner, aunque "no sé si como candidata o cómo", según aclaró.

"Se verá. Lo que no se puede hacer es excluirla, a nadie en realidad, y menos a quien más votos tiene", dijo en una nota con Tiempo Argentino.

Grabois explicó que "el espacio que vamos a armar nosotros es de gente joven que no fue parte del kirchnerismo" y señaló que "la idea es ver qué aporte podemos hacer para derrotar este proyecto en las urnas".

"En la calle se lucha por los derechos sociales, no para poner un nuevo gobierno. Eso en las urnas", enfatizó el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular ( CTEP).

En cuanto a sus aspiraciones personales para las elecciones, Grabois señaló: "Yo no tengo intención de ser candidato a nada, lo que no quiere decir que no vaya a intervenir en el proceso político del año que viene. Dentro de la CTEP cada uno puede tener la posición político partidaria que quiera".

Consultado sobre si descartaba de plano ser candidato en las próximas elecciones, el dirigente cercano al papa Francisco respondió: "Mi vocación es lo social. No me gusta la idea de ser candidato. Creo que es importante para el país derrotar este proceso y quiero colaborar en eso para seguir con lo que me parece que mejor me sale que es lo social".

"El frente que vamos a ayudar a construir -explicó- tiene dos ejes centrales: no aceptamos el plan del FMI y no aceptamos la proscripción de Cristina. Son nuestros dos pilares y podemos confluir con cualquiera que coincida en esas dos cosas".

Afirmó que la propuesta "no se trata de un kirchnerismo renovado, pero tampoco de ser tan obtuso como para no reivindicar las cosas que se hicieron bien, más allá de todas las críticas que tenemos".