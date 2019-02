El referente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular ( CTEP) Juan Grabois sostuvo que la protesta contra el tarifazo marca el hartazgo de pobres y la clase media, reivindicó al movimiento sindical/social del 21F y y admitió que lo entusiasma es llegar a ser candidato a vicepresidente de Cristina Fernández. No obstante la rotuló como "improbable" ya que los dirigentes sociales son considerados "pianta votos".Tanto en una entrevista que brindó a Crónica HD como en diálogo con BAE Negocios el dirigente enfatizó que las consecuencias del modelo Cambiemos se sufren hoy y continuarán "arrasando" a trabajadores y desocupados empero validó la reacción popular en las protestas callejeras."Nuestro reclamo se repite todos los viernes. Es importante que la gente se sume y no tenga miedo de protestar", dijo Grabois. La CTEP integra la conjunción que lideró Camioneros, junto a la Corriente Federal (CFT), el Frente Sindical y las CTA el 21 de febrero de 2018, léase hacen suya la prédica del Papa Francisco "por la construcción de puentes en dinámica de unidad", aún así asumen que hay un flanco duro de la CGT que no los incluye "como pares". Más allá insisten en que lo relevante es que no hay casualidades, "con este esquema económico la función social del Estado queda a un costado. Frente a las inundaciones la ayuda fue coordinada de manera desastrosa. Incluso todo de lo poco que realizó fue para las cámaras", remarcó Grabois.

En uso de metáfora apeló a la emergencia hídrica con la economía el dirigente semblanteó "lo peor una inundación es cuando baja el agua, y lo más grave de este esquema que aplicó y aplica el Gobierno todavía no llegó, sus consecuencias serán peores". En cuanto a su acercamiento a la ex presidenta Cristina Fernández y una hipotética candidatura a vicepresidente Grabois consideró que sería la única alternativa de participación electoral que le gustaría. "Aún así tengo que decirles que es improbable y explico por qué. Los dirigentes que venimos de la lucha social somos pianta votos. En la Argentina nadie vota a un tipo que las 3 de la mañana le está haciendo el aguante a los senegaleses".

Reivindicó la organización y lucha junto a los pobres . "Las damas de caridad siempre tuvieron buena prensa, todo lo contrario para los dirigentes populares", remarcó Grabois.