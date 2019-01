El presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, sostuvo que le gustaría que el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, encabece la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Con el peso que le da el cargo partidario, el también intendente de Esteban Echeverría elogió al legislador santacruceño y lo calificó como "una figura con mucha proyección". A su vez, ponderó el liderazgo que ejerce "en un espacio muy importante de jóvenes que oxigenan el Partido Justicialista y el movimiento", en alusión a La Cámpora.

Consultado sobre si el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, podría ser el dirigente indicado para representar al peronismo como candidato a gobernador, Gray señaló que actualmente el tigrense "pertenece a otro partido político", pero que están "todos invitados" a conformar una alternativa para enfrentar a Cambiemos.

"La oposición a este Gobierno la va a encabezar el PJ de la provincia de Buenos Aires. Sergio tiene otro partido, pero están invitados a participar todos los que tengan una vocación opositora. Tiene que ser una clara y rotunda oposición a este Gobierno, no puede quedar en el medio", enfatizó Gray.

Entre los dirigentes peronistas que suenan para correr en la provincia, el titular del PJ bonaerense evitó tomar partido por uno en particular, pero dedicó elogios al ex ministro de Economía Axel Kicillof y a su par de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

"Como presidente del partido no puedo inclinarme por ningún candidato en particular porque tengo que mantener la ecuanimidad. Si hay PASO, iremos a las PASO, y sino internamente elegiremos de común acuerdo entre los distintos sectores", aseguró. No obstante, del economista y diputado de Unidad Ciudadana, que asoma como el preferido de Cristina, aseguró que "es una figura importante que ha hecho una gestión trascendente en el Ministerio de Economía, que promovió y defendió la economía nacional".