Los sindicatos bonaerenses que representan a profesores y maestros denunciaron que la administración de María Eugenia Vidal hizo efectivo un cierre de la paritaria del sector por decreto. En tanto en el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires consideran que hubo un "ordenamiento administrativo" de los adelantos salariales y que volverán a convocar a esos gremios.

El titular del Suteba, Roberto Baradel, aseguró que la norma es una respuesta a la decisión sindical "de no aceptar paritarias la baja y entonces la Gobernadora nos da un aumento por decreto del 19%". Para el dirigente sindical la inflación supera el 31% entonces recordó la promesa oficial de que no habría desventaja en los sueldos respecto a las mejoras en los sueldos. Ante la consulta de este diario Baradel ratificó la postura del bloque sindical que integra respecto a decirle "no al ajuste y reivindicar la convocatoria urgente la paritaria".

Horas antes los representantes de los trabajadores visitaron la Conferencia Episcopal Argentina y tuvieron reuniones con legisladores de la oposición. Desde la administración a cargo de Vidal insistieron en que habrá "una oferta superadora". Los sindicatos fueron recibidos por el Obispo Jorge Lugones, quien "expresó la voluntad de la Pastoral Social para colaborar en que se restablezca el diálogo con el gobierno provincial", destacaron desde Suteba. Por la tarde, en la Legislatura, se reunieron con los titulares del Bloque Frente Renovador y Unidad Ciudadana.

Mientras desde Udocba consideraron que argumentar mediante una norma los adelantos paritarios "sólo constituyen migajas" y acotaron "insisten en devaluar nuestro salario, típica actitud para desvincularse como empleadores", remarcó Miguel Díaz titular de esa unión sindical.