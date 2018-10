El juez federal Claudio Bonadio ordenó la excarcelación de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Fernández, luego de aceptarlo como imputado colaborador en el marco de la causa de los cuadernos. En el encuentro previo que tuvo con el fiscal Carlos Stornelli, Gutiérrez aportó detalles sobre el traslado de bolsos con dinero. El ex secretario negó la acusación que hizo José López, quien lo señaló como la persona que le entregó los casi u$s 9 M que portaba cuando fue detenido en un convento de General Rodríguez.