La Justicia Federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires dispuso que cada alianza política podrá designar un fiscal por escuela para que el domingo próximo, en las PASO, pueda "presenciar y fiscalizar" el escaneado y la transmisión de datos para el escrutinio provisorio, modalidad que se utilizará por primera vez en estas primarias en cada escuela.

Así lo dispuso a través de una resolución dictada por el juez federal subrogante con competencia electoral de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, quien garantizó así "la presencia de un fiscal por cada lista en el interior del aula o recinto desde el que se efectúe esa transmisión, a fin de que verifique las operaciones respectivas", que permitirán realizar el conteo provisorio de votos que, aunque sin validez legal, es vital para dar certezas con cierta rapidez sobre los resultados en las urnas.

El fiscal designado por cada espacio político para controlar el proceso de escrutinio provisorio podrá también acompañar "en la recolección previa de los telegramas al empleado de correo encargado de dicha tarea".

No obstante, aclaró que "el fiscal designado al efecto no podrá tomar contacto físico con el telegrama, debiendo limitarse a su visualización, la que no le podrá ser negada o restringida, de ningún modo, en todas las etapas de la operación".

De todos modos, la resolución judicial habilita a los fiscales de mesa a "obtener fotografía de la documentación, siempre que esto no altere, demore o dificulte el normal funcionamiento" del procedimiento estipulado.