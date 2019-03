Legisladores, ex ministros y sindicalistas pertenecientes a distintos espacios expresaron sus condolencias por la muerte del ex procurador general de la Nación Esteban Righi.

Además de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó que había retomado contacto con Righi en el último tiempo, dirigentes como el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, el líder del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada y el sindicalista Julio Piumato despidieron al histórico militante. "Lamento mucho el fallecimiento de Esteban Righi, jurista argentino con el que hace poco tiempo, luego de algunos años, nos habíamos reencontrado. Mis condolencias a sus familiares, compañeros y amigos", expresó la ex Presidenta.

"Fue mi maestro y su vida fue un ejemplo para mi. Juntos trabajamos para enseñar cómo funciona el sistema penal en un Estado de Derecho. Deja una huella imborrable, pero deja también un vacío infinito imposible de llenar. Hasta siempre Esteban", manifestó Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, en la misma red social, Pichetto señaló: "Quiero expresar mis condolencias a la familia de Esteban Righi. Un compañero y un amigo".

A su turno, Tomada definió al ex procurador como "un gran hombre" y un "referente indispensable del derecho penal argentino" que estuvo "comprometido con las causas populares y los derechos humanos", al tiempo que agregó: "Se fue un gran hombre y un amigo al que vamos a extrañar mucho".

"Qué Dios te bendiga, querido amigo", fue el sencillo mensaje que publicó por su parte el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, mientras que Piumato, jefe del sindicato de empleados judiciales, expresó que Righi "en su paso como Procurador o en la militancia siempre fue una excelente persona".