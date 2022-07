Hugo Moyano dijo que el 17 de agosto la CGT marchará en respaldo al Gobierno

El referente de Camioneros Hugo Moyano aseguró que la marcha del 17 de Agosto, la cual todavía discute en su división expuesta la CGT, “será en apoyo del Gobierno”. Hasta el momento los sectores sindicales dialoguistas de Azopardo y más ligados a la Casa Rosada, sostienen que esa “marcha de la bronca” va a concretarse y “será en contra de nadie".

Al contrario de tal visión se manifestaron tanto Pablo Moyano, el Fresimona y la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), como viene informando BAE Negocios. “La CGT va a realizar una movilización el 17 de agosto en apoyo al gobierno, estoy convencido de eso”, reseñó Hugo Moyano en diálogo con Radio 10, a pocas horas de la reunión del consejo directivo cegetista del jueves donde se definirán, entre otros temas, los perfiles de la movilización.

De esta forma el camionero vuelve a oficiar de conciliador en medio de la áspera pulseada donde el sector dominante de la central obrera ha mainifestado que “la marcha no es contra nadie”, como sostuvo Andrés Rodríguez (UPCN) o también los dichos del triunviro Héctor Daer “no vamos a salir con el dedo acusador, lo que decimos es primero la patria”, en relación a pedirle unidad al Gobierno.

Pipas de la paz

Hugo Moyano ya tuvo un gesto de pacificación cuando encabezó la comitiva gremial del Fresimona, en ocasión del acto del 1ro de julio cuando Alberto Fernández, encabezó el recordatorio de la CGT a Juan Perón en el salón Felipe Vallese.

A horas de aquella convocatoria, que tuvo marcada presencia de dirigentes del Frente de Todos, funcionarios, jefes comunales y más, Moyano activó la presencia de su sector el cual no iba a participar del acto, un mitín previo a la implosión del FDT horas después sería la renuncia de Martín Guzmán.

Si bien luego del terremoto de las PASO los dialoguistas se encolumnaron junto al presidente Alberto Fernández y sus funcionarios por entonces claves, el citado Guzmán, Martín Kulfas y Claudio Moroni, desde ese mismo sector hubo sindicalistas que departieron en el Senado con Cristina Fernández, toda una señal del nuevo escenario político del oficialismo.

La nómina de quienes departieron con la Vicepresidenta en los últimos días incluye a Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri.

Si bien fuentes del moyanismo le aseveraron a este diario “que privará la unidad de la CGT y la marcha se va a realizar”, semanas atrás tanto Pablo Moyano como la CFT pensaban en activar la movilización -por cuenta propia- el martes 26 del corriente, fecha donde se conmemora el fallecimiento de Eva Perón.

“El laburante se da cuenta de la situación que se vive y el esfuerzo que esta haciendo el Gobierno para ayudar a aquellos que no les está bien”, sostuvo Hugo Moyano en respaldo al oficialismo. El camionero acotó que no conviene olvidar “que venimos de la pandemia macrista” y que “la gente sabe que no estamos de la mejor manera pero que se esta haciendo todo para salir adelante. Este gobierno en ningún momento frenó las paritarias, con esfuerzo venimos manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores”.