Reacciones en gremios y cámaras empresarias por la ida de Guzmán

La renuncia de Martín Guzmán también impactó y tendrá réplicas, que continuarán durante varias jornadas, en los ámbitos gremiales y empresarios con acento en la inflación. Además de todas las variables que hacen a la cartera de Economía, Guzmán junto al ex ministro de Desarrollo Social Matías Kulfas, la CGT, la UIA y el titular de Trabajo Claudio Moroni sostuvieron el lema “shock paritario sí, bonos y suma fija no”, estos dos últimos tópicos reclamo airado del kirchnerismo.

La pelea de semifondo, todavía latente, es la reducción de jornada laboral, tiene a los mismos contendientes a excepción de los dos funcionarios que renunciaron.

Es inevitable considerar que foros como la UIA asumían que más allá de la crisis “la situación estaba bajo control”, abrazados a los números del empleo, actividad, la “previsibilidad paritaria”, el mayor volumen de la “polémica de los planes sociales” que el "festival de importaciones" y otras cuitas sobre todo políticas.

Ya no tarda

Otro dato para las horas que vienen, la puja salarial reactivada la UOM volverá a tener a esa unión sindical frente a las cámaras metalúrgicas, finalizado el cuarto intermedio de la última reunión. Esas empresas también apostaron por Guzmán, a punto tal que aquel 45% de acuerdo que abrió la temporada paritaria, a horas del terremoto inflacionario tuvo consesos diversos.

“Apostamos a la previsibilidad”, habían dicho desde el núcleo empresario metalúrgico esa vez. Palabras más, palabras menos eran la evaluación de Adimra, AFAC (autopartistas), Camina ( Pymes), Afarte (electrónicas de Tierra del Fuego), Caima (aluminio) y Fedehogar (electrodomésticos)

Sin perjuicio de ello, antes de la partida de Guzmán las diferentes cámaras ya se encontraban sacándose chispas en su propia grieta por cuestiones de predominio en la negociación. Lo cual suma interrogantes a brevísimo plazo, la nueva reunión de UOM y empresas es el martes 5.

IPA y CPN

Esta noche otro foro de empleadores, los Industriales Pymes Argentinos (IPA) sentó algo más que postura, su titular Daniel Rosato manifestó “el nuevo ministro de Economia debe tener un consenso politico, espíritu industrialista y una gran sensibilidad para tomar medidas basadas en explotar al máximo la productividad, el mercado interno, las exportaciones y las fuentes de empleo para asegurar la paz social”.

El presidente del Consejo Productivo Nacional (CPN) Damián Regalini, además de expresar que esperan la continuidad de mejoras alcanzadas durante la gestión de Guzmán para mejorar el escenario económico del país precisó que la potencia del incremento sostenido de precios es vital.

"Esperamos que desde la nueva gestión en el Ministerio de Economía se encuentre una solución al grave problema que tenemos con la inflación. El cual pone en riesgo las estructuras de las empresas nacionales y también el consumo, desde la corrosión del poder adquisitivo de la gente", refrendó el empresario textil.

Parece que fue ayer

Sobre ejes similares a los de la preocupación empresaria Guzmán conversado con las centrales obreras, buscando acuerdos de convivencia hace ya varios meses. En la CGT en ala dialoguista que respalda a rajatabla al Presidente Alberto Fernández, sobre todo desde las PASO 2021 y había extendido su crédito a Guzmán y Moroni.

No así el triunviro y camionero Pablo Moyano que el 29 de mayo dijo “no sé si es el ministro de Economía apropiado para la lucha contra la inflación”. El combo para esas dudas se completa con la marcha contra los formadores de precios que congeló la misma central de Azopardo, y que el moyanismo piensa desarrollar en algunas semanas.

En efecto, antes del “tweet del adiós” de Guzmán, el adjunto de la CGT Andrés Rodrígez (UPCN) había descartado esa movilización luego del acto donde el Presidente habló en el Felipe Vallese por el Homenaje a Juan Perón.

El estatal dejó algunos textuales de realce en diálogo con el programa Toma y Daca (AM750) "No son mayoría los trabajadores en blanco que no alcanzan la canasta de pobreza". "No está en planes de CGT una marcha por la inflación" y "Las diferencias en el FdT deben dirimirse en las PASO".

El ya ex ministro de Economía le agradeció a esa central obrera su acompañamiento, y vale acotar que incluso expuso en su momento ante dicho foro sobre temas varios, entre ellos inflación y FMI. No faltó un párrafo para los movimientos sociales. ""Un especial agradecimiento a los líderes de la Confederación General del Trabajo; a los Movimientos Sociales que acompañaron y apoyaron en momentos clave de la gestión, que cumplen un rol importante en una Argentina", escribió Guzmán.

Ante la renuncia de Guzmán urge dar vuelta la pagina y avanzar rápidamente. Necesitamos que el próximo ministro sea un hombre o una mujer que se plante ante los poderosos y defienda los intereses de las mayorías con total firmeza. — Hugo Yasky (@HugoYasky) July 2, 2022

El Sindicalismo "K"

El viernes fuentes de ATE Capital le remarcaban a este diario de que “más allá de lo que se diga, el ciclo de Guzmán terminó, hay que agradecerle su gestión ante los foros internacionales, pero la situación no da para más”.

Grafica ese "off the record" lo certifica el tweet que escribió Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores que integra ATE Capital, sin necesidad de mayores análisis “Ante la renuncia de Guzmán urge dar vuelta la pagina y avanzar rápidamente. Necesitamos que el próximo ministro sea un hombre o una mujer que se plante ante los poderosos y defienda los intereses de las mayorías con total firmeza”.

En la misma gama y desde la misma central el secretario general del Suteba Roberto Baradel dijo que es de esperar que todo se resuelva de la mejor manera.

"Es subjetivo el momento donde se comunica la renuncia, entiendo que más allá de esa cuestión Guzmán lo habló con el Presidente.

Me preguntaron si esto debilita a Alberto Fernández, lo que creo que debilita es la llegada a los objetivos de gestión. Lo importante es frenar los incrementos de precios, generar trabajo, proteger a los pequeños y medianos productores y poner el acento en los formadores de precios, pero tomar medidas muy fuertes a los especuladores", consideró en declaraciones a radio El Destape.