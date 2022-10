La vicepresidenta Cristina Kirchner, en su carácter de presidenta del Senado, se reunirá con referentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que pidieron manifestar ante autoridades del Congreso su rechazo al proyecto de pago del Impuesto a las Ganancias por parte de jueces y buscar una alternativa dentro del marco institucional.

La reunión fue pedida la semana pasada por el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, a través de un escrito en el que se sostiene la solicitud de "recibir a una delegación representativa de los distintos estamentos que componen esta Institución, con el objeto de ser escuchados respecto del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación". El encuentro será este miércoles por la tarde, cuando la ley ya tenga media sanción.

Sin embargo, después de enviar la petición, la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por Ricardo Guerra, citó a la Asociación para una reunión pautada ayer a las 17. De todas formas, insisten en una reunión con Cristina.

La nota que envió el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional a Cristina Kirchner

La medida está incluida en el Presupuesto 2023 que será debatida hoy. De acuerdo a lo planteado en la iniciativa, todos los jueces y empleados del Poder Judicial pagarían el impuesto a las Ganancias. En 2017, se estableció por ley el fin de ese privilegio, pero aplicaba exclusivamente para quienes fueran nombrados con posterioridad a la sanción de aquella norma. De aprobarse el Presupuesto, se haría extensivo a todos los funcionarios y personal del Poder Judicial, independientemente de cuándo hayan iniciado sus funciones.

La #AMFJN expresa su más enérgico rechazo al nuevo intento de avasallar la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos. ⚖️�� pic.twitter.com/dWfljJ08fH — AMFJN Argentina (@AMFJNArgentina) October 21, 2022

La semana pasada, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado en el que dijeron que son “conscientes de la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento” y anunciaron que están “en contacto” con “todos los espacios con un objetivo común”. Y agregaron: “El salario no es ganancia ni un privilegio”.

Ante esto, el diputado nacional del Frente de Todos que presentó la medida, Marcelo Casaretto defendió el artículo: "No me vengan con la independencia judicial, a esta altura que no paguen es un privilegio inaceptable. La Sociedad evoluciona, antes no pagaban ganancias y ahora tienen que pagar. Creo que este es un tema que nos va a unificar en un criterio de estricta justicia".

Los números reales