Impulsan capacitación a funcionarios contra discursos de odio

En el oficialismo descartaron de cuajo que estén trabajando en un proyecto de ley para prohibir en los medios de comunicación los discursos que incentivan la violencia. En cambio, ya está redactada la iniciativa que impulsa el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés para que haya “una capacitación obligatoria” en la “temática contra el odio” para quienes se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes de la Nación.

Por consejo de un compañero de militancia, el legislador oficialista posó los ojos en la Ley Micaela para abordar los discursos de odio, tras el intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El proyecto tiene como finalidad que los funcionarios tengan las herramientas necesarias para no emitir o difundir mensajes que promuevan un clima de violencia.

Según el proyecto al que tuvo acceso BAE Negocios, se establece “la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la temática contra el odio, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

La iniciativa titulada “Capacitación obligatoria contra el odio para todas las personas que integran los tres poderes del Estado” plantea que “la autoridad de aplicación deberá garantizar la participación de organizaciones civiles especializadas en la materia y de la sociedad civil” y promueve que las “máximas autoridades” del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sean los “responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones”.

“Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web de la autoridad de aplicación”, dice el artículo 9 del proyecto.

"Estamos en lucha contra el país del odio que quiere fomentarse desde algunos medios. Con mi equipo nos pusimos a trabajar en una Ley Micaela contra el odio. Creo que hay que hacerlo a conciencia. Espero que la iniciativa sea acompañada por oficialistas y opositores", dijo Valdés en declaraciones a El Destape Radio.

Aunque el texto está listo, el diputado oficialista esperará para presentarlo. El objetivo de máxima es que el resto de las fuerzas políticas acompañen con su firma la iniciativa. Mientras tanto, en el oficialismo tienen la esperanza de que en el Senado avancen con la aprobación del proyecto que ratifica la “Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia”, que ya tiene media sanción de Diputados.

La iniciativa, que fue votada el año pasado por unanimidad en la Cámara baja, plantea en su artículo 4 que “los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia”, incluyendo “la publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material que: a) defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia; b) apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos”.

Descartan otras iniciativas



"No hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido. No estamos trabajando en una ley sobre el discurso de odio. No está en agenda ni se estudia una ley denominada mordaza ni nada por el estilo", aseguró la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Además, la funcionaria subrayó que ya "hay penas para ese tipo de discurso de odio y contra su incitación. No es que no existan penas. Desde la ley de la Defensa de la Democracia de los '80", promulgada por Raúl Alfonsín, "y en el actual Código Penal se incluye la incitación a la violencia y la persecución política".

"También nuestra ley de discriminación y la ley de violencia de género incluye la violencia simbólica", detalló Cerruti.

La portavoz del Gobierno recordó que en algunos artículos de la Ley de Medios "se puede penalizar a aquellos que propicien incitación a la violencia y discriminación" por cuestiones políticas.

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, también sostuvo que en el Congreso no se está analizando impulsar un proyecto para limitar los discursos de odio en los medios. "En ningún momento de la reunión que mantuvimos ayer con el presidente de la Nación y Cecilia Moreau se habló de este tema. No hubo ningún tipo de referencia a una vía legislativa para poner en debate la cuestión de los discursos de odio", dijo a la señal de cable C5N.