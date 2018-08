Cinco diputados de Cambiemos presentaron un proyecto de ley que propone remover símbolos e imágenes religiosas de edificios y espacios públicos pertenecientes al Estado nacional.

La iniciativa, que contiene cinco artículos, es encabezada por la radical Karina Banfi y lleva también las firmas de Fernando Iglesias ( PRO), Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra ( UCR).

Todos ellos suscribieron meses atrás el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tras la media sanción en Diputados terminó naufragando en la Cámara alta.

El proyecto establece "la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional", y otorga un plazo de 90 días desde la fecha de promulgación de la ley, quedando luego expresamente "prohibida" cualquier tipo de exhibición de esos símbolos religiosos.

El texto, sin embargo, introduce una salvedad para aquellas imágenes religiosas que "formen parte del lenguaje arquitectónico" del espacio, en cuyo caso no será retirarlas.

"El propósito del proyecto es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina", explicaron los diputados en los fundamentos del proyecto.

Allí también señalaron que "la simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional".

"Con este proyecto buscamos que el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos", destacaron.