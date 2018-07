El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán remitió una misiva de fuerte contenido crítico al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, advirtiéndole que su reciente "visita sin previo aviso" a la provincia, fue "una falta de respeto al gobierno y pueblo formoseño".

La referencia está dada por la presencia de Avruj en la provincia el pasado lunes donde mantuvo una reunión con un sector de la comunidad La Primavera, tratando temas que atañen a la provincia, y todo se supo a través de los medios de prensa, ya que evitó informar previamente sobre el particular al estado provincial, como las normas y el trato de buena fe indican.

"El sistema federal que adopta el Estado Argentino en el artículo 1° de la Constitución Nacional implica el respeto de las autonomías provinciales, a la vez que las formas representativas de gobierno exige el respeto debido a las autoridades elegidas soberanamente por el pueblo, tanto del país como de cada una de las provincias", señala la misiva.

Insfrán hace ver que la visita en "carácter de funcionario nacional al territorio formoseño, con motivo de tratar temas que incumben a la provincia, según sus publicas expresiones, y realizada sin ningún aviso oficial al gobierno provincial, supone no solo un desconocimiento de los estándares institucionales más básicos previstos en la Constitución Argentina, sino una falta de respeto de su parte hacia la Provincia y al Pueblo de Formosa".

Incluso el ministro de Gobierno provincial, Jorge Abel González, lamentó haberse enterado por los medios que venían funcionarios nacionales con el subsecretario Avruj presidiendo la comitiva federal.

Opinó que no se trataba de un hecho casual y que no era la primera vez que Nación excluye a la Provincia en visitas oficiales. "Me parece una falta total de tacto y poco serio", sostuvo categórico.

Incluso revelo que "dando muestras de una total desconsideración y transgresión a las elementales normas de respeto, a través de un mensaje de whatsapp, de un número desconocido, me contaron de su visita".

"Nosotros no teníamos ningún conocimiento oficial de que vendría a la provincia, lo cual nos llama mucho la atención porque ciertamente si es necesario articular acciones en cualquier provincia, mínimo es necesario coordinar una visita", expuso el ministro, recordando que ya en su infancia le enseñaron: "cuando uno va a casa ajena hay que pedir permiso o al menos saludar", afirmó.