El diputado de La Libertad Avanza Javier Milei encabezó una presentación sobre "El fin de la inflación" en el Teatro Broadway de la Ciudad de Buenos Aires, donde cuestionó la intervención del Estado en la economía, frente a un público de militantes y economistas liberales.



"Los políticos no son Dios. No son omniscientes, omnipresentes ni omnipotentes", dijo Milei durante su disertación el lunes por la noche, y agregó que la estabilidad monetaria que, según él propone desde el partido libertario "beneficia a la gente de bien y perjudica a los sátrapas de la casta política".

El diputado afirmó que "asumimos la onmipotencia y omnipresencia del Estado".

El diputado se refirió también a su propuesta de eliminar el Banco Central de la República Argentina, al cual definió como "una estafa", en caso de que accediera a la presidencia.

También consideró que como sociedad "asumimos la omnipotencia y omnipresencia del Estado", y agregó que su plan de autoregulación del mercado no necesita la existencia de "una moneda argentina emitida por políticos argentinos".

Más presencia del sector económico

El encuentro también contó con la presencia del exministro de Economía Domingo Cavallo, el extitular del Banco Central, Federico Sturzenegger; el economista liberal Alberto Banegas Lynch hijo; la economista y exdirectora general de Standard & Poors para América Latina, Diana Mondino; y el economista Héctor Rubini.

Por su parte, Sturzenegger consideró que ir a la dolarización "no es lo adecuado" este momento. "Hay tres alternativas posible de aplicar: hacer al BCRA independiente por ley, la dolarización y una unión monetaria con otros países", señaló el economista, y sobre esta última justificó: "No sería lo más adecuado. Una dolarización es muy difícil. No se puede revertir con rapidez".

"La dolarización implica que uno tenga que comprar los billetes que usamos como papel para la transacción. Ello va a tener un gran costo. Y por el otro, dolarizar es una decisión estrictamente unilateral. Uno decide en un momento que la moneda vigente sea el dólar y el próximo mandatario cambias las cosas de lugar", agregó.