El dirigente de la UIA , José Urtubey, habló sobre la situación de la industria y resaltó que "y añadió que no se está trabajando sobre un plan de desarrollo económico que proteja el incentivo del desarrollo industrial.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, Urtubey acentuó que si se sigue con "las recetas del FMI no vamos a andar bien". "No veo que en 2019 vaya a crecer la industria. No hay luz final del túnel por ahora", señaló.