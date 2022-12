El dirigente Juan Grabois se refirió a una posible candidatura a Presidente de cara a las Elecciones 2023, y si bien consideró que hablar de eso en medio de la condena a Cristina Kirchner es "desagrable", aun así afirmó que lo haría mejor que Alberto Fernández y Mauricio Macri.

El dirigente estuvo presente en Animales Sueltos, en donde mantuvo una conversación con Alejandro Fantino, y en tema con el juicio a la Vicepresidenta en la Causa Vialidad, señaló que especular sobre una candidatura para el año que viene sería como "repartirse la herencia" entre familiares cuando fallece alguien.

Sin embargo, Grabois aceptó que es algo que le "gustaría" hacer. "Mejor que el que está ahora y que el que estaba antes seguro que lo voy a hacer, por lo menos tengo tres ideas", dijo en referencia al Presidente y al exmandatario.

"Creo en la unidad latinoamericana, que hay que hacer como la Unión Europea: unificar la moneda, tener un banco central regional, unificar el sistema educativo, los pasaportes y tener el poder suficiente para constituirse en un polo geopolítico que permita que no te aplaste la cabeza el Fondo Monetario Internacional que te mete 45 mil millones de dólares para hacer una fuga de capitales", explicó.

"Si los varones de la política tuvieran un 10% de los huevos de esta mujer qué distinto sería este país", dijo Grabois sobre CFK

Además, respecto a la polémica sobre los planes sociales, el dirigente consideró que “pensar que los problemas del país” tienen que ver con la ayuda estatal “es querer tapar el sol con la mano”.

Grabois sobre la condena a Cristina Kirchner

El martes por la tarde se dio a conocer la condena de seis años e inhabilitación perpetua de cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego de su discurso, varios dirigentes del oficialismo y líderes de la Patria Grande salieron a apoyar a la exmandataria.

Sobre eso, Grabois reconoció la labor de Cristina, y afirmó que "hace mucho que no siento esta mezcla de emociones de orgullo y de no entender lo que está pasando".

Si los varones de la política tuvieran un 10% de los huevos de esta mujer qué distinto sería este país — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 6, 2022

"El orgullo de que haya alguien capaz de renunciar a algo y que tenga los ovarios que no tiene ningún político de los varoncitos que hay en Argentina para decir ‘yo me la banco, sé lo que represento, me quedo sin fueros y voy a defender mis convicciones’, cuando el 99% de los políticos argentinos hubiesen huido como ratas", señaló.

Además, consideró al accionar de la Vicepresidenta como "una muestra de valentía". "El coraje y la inteligencia de Cristina no se la pueden discutir ni los que la acusan", agregó.

También se pronunció al respeto en sus redes sociales, en donde sintetizó: "Si los varones de la política tuvieran un 10% de los huevos de esta mujer qué distinto sería este país".