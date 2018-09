El encuentro mendocino de la versión sindical del G20 convocó a funcionarios y dirigentes sindicales en plena crisis económica. El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, se reservó unos minutos para una charla con dos referentes de la CGT, el triunviro Héctor Daer y el secretario internacional de Azopardo, Gerardo Martínez (Uocra). Quedó encaminada y en fecha a confirmar un encuentro de la mesa chica cegetista con el nuevo titular del área laboral y ministro de Producción Dante Sica como también la ratificación de que esa central fustiga lo que considera la "degradación" del ministerio de Trabajo devenido en Secretaría.

Con demora ostensible respecto a la publicación en el Boletín Oficial , en formato matineé, quedó sellado que el ministerio de Trabajo pasa a estar bajo la órbita de Producción. Por eso, el diálogo que las centrales obreras mantengan con Triaca estará controlado por Dante Sica. Fuentes sindicales le remarcaron a BAE Negocios que la reunión prevista tendrá lugar la semana que viene, no solo por la coyuntura, sino porque el reloj del paro general decretaro para el martes 25 cotiza, no a nivel dólar pero con peso específico. "El Gobierno no puede absorber más conflictos", resumieron desde la CGT.

Triaca recibió un documento por parte del L20 el cual destaca que "el crecimiento económico mundial ha experimentado cierta mejora, sin embargo, la gran mayoría de las personas del mundo entero aún están esperando salarios mejores y garantizados, así como una mayor protección social". Asimismo pidieron "garantizar unos salarios mínimos vitales, establecidos y ajustados en función del costo de la vida; promover la libertad sindical y la negociación colectiva, en especial en materia de salarios; y reforzar e invertir en sistemas universales de protección social", entre otros puntos.

Gerardo Martínez (titular de Uocra) resumió que "todo el movimiento sindical está consternado por la decisión política que adoptó el Poder Ejecutivo para quitarle el rango de ministerio a la cartera laboral. Necesitamos una Argentina de desarrollo, crecimiento y competitividad".

El paro, con fecha el martes 25 de septiembre, "se mantiene y es por falta de diálogo con el Gobierno Nacional", ya que "hay desesmperanza en nuestra sociedad asalariada. No sabemos el día a día si vamos a estar mejor o peor".

Daer puntualizó desde la red social Twitter la "degradación del Ministerio de Trabajo y de Salud en Argentina. Creemos que este no es el camino para enfrentar la crisis social y económica que atraviesa nuestro país". Su par en la conducción, Juan Carlos Schmid también dedicó unas palabras sobre la eliminación del Ministerio. "Me parece que es el lugar de valoración que tiene el trabajo en una gestión económica como esta. Es mucho más que simbólico. Es una valoración donde el trabajo está por detrás del mercado, de las variables económicas, del ordenamiento de las cuentas", dijo el triunviro. Y además el triunviro Carlos Acuña se sumó a las críticas al considerar que "no se pueden solucionar los problemas de los trabajadores achicando ministerios".