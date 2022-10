La flamante ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se refirió a algunos de los principales desafíos que afrontará al frente de su gestión, en reemplazo de Claudio Moroni, y dijo que "el gran tema es el sector de asalariados debajo de la línea de pobreza", por lo que hay que "detener la alta inflación" lo más pronto posible.

En diálogo con el programa Ruleta Rusa en Metro 95.1, la nueva funcionaria del Gobierno se refirió a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), que no mostró mucho entusiasmo sobre la designación de la nueva ministra y mostró cierta inquietud con el presidente Alberto Fernández por haber desplazado a su antecesor, hombre de confianza de la central obrera, sin consulta previa.

Olmos llamó a "que no se profundice la injusticia que existe" en el país

En ese sentido, la nueva titular de la cartera de Trabajo reconoció que tendrá una ardua tarea para recomponer la capacidad adquisitiva del bolsillo de los trabajadores frente a un pronóstico inflacionario que podría superar los tres dígitos a fin de año.

"Hay que detener la alta inflación, lograr que no afecte el nivel de empleo y que no se profundice la injusticia que existe, sobre todo entre los sectores más vulnerables", apuntó la ministra, que marcó que "los trabajadores que reciben un salario en pesos son los más afectados". Pero aclaró: "También hay una alta informalidad que hemos heredado".

La funcionaria ingresó al gabinete junto con Victoria Tolosa Paz, que se encargará del Ministerio de Desarrollo Social, y de Ayelén Mazzina, que estará al frente de la cartera de las Mujeres y Género. Con 32 años, esta última se trata de la ministra más joven de la historia argentina. Las tres jurarán este jueves para asumir de forma oficial.

"Voy a ser siempre un puente de unidad para todas y todos los trabajadores. Eso se hará con mucho diálogo y mucha comprensión de todas las partes", resaltó Olmos.

La trayectoria de Olmos y su relación con el kirchnerismo

Olmos es economista y se trata de una dirigente del PJ porteño con una larga trayectoria. En los 90, ocupó una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el menemismo, y entre 2007 y 2009 se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, a cargo de Aníbal Fernández.

"El sábado me llamó Juan Manuel Olmos (ex titular del PJ porteño y actual titular de Nuevo Espacio de Participación (NEP)) comunicándome que a Alberto le parecía una posibilidad que yo ingrese al Gabinete y el domingo me llamó el presidente", contó la nueva funcionaria del oficialismo.

Sobre su trayectoria política, señaló: "Yo tengo una larga militancia en el peronismo, muy próxima al movimiento obrero. Tengo muchos amigos allí".

"Trabaje con cuatro años con Néstor y tres con Cristina. La vicepresidenta es una gran dirigente de nuestro movimiento, pero hace tiempo que no tengo relación directa", reveló, y, a modo de cierre, dejó un mensaje contundente: "No necesito pedirle permiso a Alberto para hablar con Cristina".