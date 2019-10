El gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, anticipó ayer que en los 42 días de transición con la saliente mandataria distrital, María Eugenia Vidal, se va a "dejar en claro la situación de la provincia" que recibirá el próximo 10 de diciembre.

El referente del Frente de Todos señaló que en las conversaciones que mantuvo el domingo y el lunes con Vidal le explicó de qué manera quiere llevar adelante la transición. "Ella se puso a disposición. Le dije que íbamos a trabajar por áreas y que mi idea es mostrar la situación. Queremos dejar en claro la situación real y a partir del 10 de diciembre trabajar para revertirla", sostuvo el actual diputado nacional.

Respecto a la integración de su futuro Gabinete, Kicillof indicó en declaraciones a Radio 10 que están "trabajando con todos los sectores para hacer los planes para cada área" y afirmó que liderará "un Gobierno bien abierto" en términos políticos.

A la vez, el gobernador bonaerense electo insistió en que "las prioridades son trabajo, producción, salud y educación pública", aunque aclaró que va a "estar muy atento a las emergencias que hay".

El equipo de transición del ex ministro de Economía estará integrado, en principio, por cinco colaboradores de su círculo íntimo: el ex secretario de Comercio, Augusto Costa; el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Carlos Bianco; el jefe de los equipos técnicos de Kicillof y ex presidente de la Comisión Nacional de Valores Cristian Girard; el ex director del Banco Central, Juan Cuattromo, y el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Federico Thea.

En el marco del proceso de transición, Kicillof pedirá informes de los temas que más lo desvelan sobre las cuentas provinciales, que se vinculan a la herencia que recibirá cuando asuma el cargo.

Le interesa especialmente cuál es el estado financiero del Banco Provincia, cuál es la deuda exacta que arrastra el Estado bonaerense a raíz de las obligaciones contraídas con organismos internacionales y los respectivos vencimientos, y el estado de avance de las obras programadas para 2020 y el presupuesto que suponen.

Apoyado en los 14 puntos de diferencia sobre la actual gobernadora en los comicios del pasado domingo, Kicillof mantuvo el discurso belicoso de tiempos de campaña. En el mismo búnker de Chacarita, apenas conocidos los resultados, el economista protagonizó un encendido discurso que llamó la atención también por su extensión. Reste dilucidar cuál será el ánimo con el que enfrentará a Vidal en el cara a cara que se concretará en las próximas horas.