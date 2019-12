En el marco de la disputa política que viene enfrentando en la Legislatura para lograr la aprobación de la Ley impositiva frenada el viernes último por el bloque de senadores de Juntos por el Cambio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunirá este jueves con intendentes de esa fuerza opositora a los fines de sumar nuevos interlocutores que le permitan llevar a buen puerto las negociaciones.

Si bien el encuentro estaba pactado de antemano, fue el propio Kicillof quien afirmó que a la agenda prevista, se le sumó la preocupación por el paquete impositivo: "Tenía agendada una cita para el jueves 2 de enero con los jefes comunales de la oposición, porque antes de fin de año me había reunido con los intendentes del oficialismo", dijo el economista, para luego admitir que el encuentro "no tenía este tema porque no estaba en agenda".

"El entendimiento con la oposición era que iban a acompañar las primeras leyes y a cambio les íbamos a reconocer cargos", dijo Kicillof, quien tras considerar que la oposición realizó "un circo" en torno al tratamiento de la ley en el Senado, apuntó directamente contra el intendente de Vicente López, Jorge Macri, a quien le adjudicó la decisión de romper la negociación y de adoptar una posición "muy extrema".

El mandatario provincial reveló además que insistirá con la "interlocución" de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la negociación y puso el acento en el encuentro que mantendrá durante el mediodía del jueves en la Gobernación con los intendentes de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, desde la vereda de enfrente fueron varios los integrantes de Cambiemos que se mostraron dispuestos a tender puentes con Kicillof, ese fue el caso del intendente Gustavo Posse (San Isidro) quien afirmó que "no se puede dejar sin la herramienta de la ley impositiva a un gobierno", al tiempo que admitió que deberá haber flexibilidad de ambas partes a la hora de negociar.

"Todo lo que sea gobernabilidad para el gobernador Kicillof se la daremos, lo acompañaremos", dijo a su turno, el jefe comunal, Guillermo Montenegro (Mar del Plata), quien asumió que "habrá discusiones" en torno a "cómo se tiene que cobrar y los montos" de los impuestos, pero señaló que será "siempre pensando en cuidar a la gente".

En tanto que para el diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, "el foco del problema" por el cual fracasó la semana pasada el debate del proyecto en la legislatura bonaerense fue "el poco tiempo de tratamiento" que tuvo la iniciativa.

El mismo jueves y por cuerda separada, a través de la Cámara de Diputados bonaerense, Kicillof avanzará con un nuevo proyecto de Ley Impositiva, que técnicamente no presentaría grandes modificaciones al que fuera rebotado en el Senado.