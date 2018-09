La reunión del Gobierno con la CGT quedó en "stand by", no tiene fecha ni horario. Todo se resume a los contactos que mantuvieron en Mendoza, en ocasión del L20, algunos referentes de Azopardo y funcionarios de la Casa Rosada como también los dichos del ministro de Producción Dante Sica. "No hubo una llamada, un correo electrónico ni nada", resumió una fuente de la central. Desde la CGT lamentaron que "sin atender la urgencia social" la administración Cambiemos se enfrascó en la dinámica contrarreloj para tratar de convencer a los gobernadores para motorizar el Presupuesto. Con el mismo tono ironizaron, "todavía deben estar asimilando la respuesta que le dieron los mercados en la licitación de letes, no les fue bien", enfatizó otro vocero. Respecto a esa operatoria de renovación de títulos, incluso los economistas que asesoran a los sindicatos la interpretaron en pocas palabras "pese a la tasa alta no lograron renovar lo que pretendían". (ver página 4)

En la conducción de la CGT, mientras revisan la agenda respecto de un nuevo contacto con el FMI, enfatizan que la crisis dejó una vez más en claro que las soluciones "deben ser políticas y cada minuto que se deja pasar es peor". Incluso respecto al ajuste "capítulo ministerios", remarcan que la atomización de la cartera laboral nacional, rompió el marco institucional que hace a ese ministerio no solo como un organismo "disciplinador" de organizaciones sindicales, sino que "pulverizó" su dinámica esencial, ser nexo y coordinador institucional del mundo del trabajo.

Como ya lo remarcaron los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Schmid, el eje más preocupante es que ni siquiera se atiende la crisis social que están generando cada una de las medidas económicas. "No alcanza con que el Presidente admita que crecerá la pobreza", señalan y acotan: "No hay reacción a las necesidades de la gente y hasta una mesa de diálogo suena tardía".

Para la conducción de Azopardo y varios dirigentes del consejo directivo, la síntesis que ofreció el documento "Crisis y Conflicto" que hizo público la comisión de Economía del PJ Bonaerense, es más que un diagnóstico. "Hay un anticipo sólido de que lo peor esta pasando y lo mucho peor va a venir; consideraron dos fuentes a BAE Negocios. En efecto las conclusiones a las que arribaron Roberto Feletti, Mercedes La Gioiosa, Axel Kicillof, Silvina Batakis, Arnaldo Bocco, Martín Pollera y otros especialistas describen respecto al escenario laboral que la economía se primariza, hay cero valor agregado, el modelo prioriza a la agricultura, ganadería y energía. Reflejo e impacto en la actividad industrial está cayendo por tercer mes consecutivo y con esto se acelera la destrucción de puestos de trabajo. "Se perdieron en promedio 33.000 puestos de labor por año entre 2016 y 2017, por el contrario entre 2003 y 2015 se incorporaron 42.000 trajabadores por año a la actividad fabril". El corriente dejó de presentar como metáfora el tobogán laboral para consolidarlo como realidad industrial. "En el primer semestre ya se sacrificaron 20.000 puestos netos, desde que gobierna Cambiemos 89.200 empleos fabriles".