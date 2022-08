La CGT afirmó que "no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner" con el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y sostuvo que "el show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el peronismo".



"Un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita", dijo la central sindical en un comunicado firmado por su consejo directivo mientras se desarrollaba el pedido de condenas del fiscal Diego Luciani.



La CGT enfatizó que "rechaza la absurda calificación jurídica acusatoria impulsada por la fiscalía en contra de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ejercicio de un mandato constitucional".



"Los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento", afirmó la central sindical.



Y aseguró que "no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito".



"El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el Peronismo. Esperamos que se haga justicia y los jueces desestimen la antojadiza acusación", completó.



En tanto, la Corriente Federal de Trabajadores repudió el "nefasto accionar judicial de los fiscales que en medio de un show mediático y sin prueba alguna intentan justificar una absurda condena contra nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner".



"Asimismo, respaldamos el pedido de la Vicepresidenta de la Nación para ejercer efectivamente su derecho a defensa en juicio y hacemos un llamado al pueblo todo para mantenernos en alerta e impedir el avasallamiento democrático por parte del partido judicial, cuyo deleznable objetivo no es otro más que proscribir a quien es la mayor referente en defensa de los intereses de la Nación y del pueblo argentino", añadió.